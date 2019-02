Überlastet, überaltert, häufig krank

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unterbesetzte Ämter, unklare Verfahren, zu viele Krankheitstage: Bei der Haushaltsklausur zeichnete OB René Wilke ein prekäres Bild von der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Bis Jahresende will er ein neues Personalkonzept vorlegen und die Probleme Schritt für Schritt angehen.

Am Freitag und Sonnabend diskutierte der Hauptausschuss über den Doppelhaushalt 2019/2020. Die Debatte offenbarte vor allem eines: dass die Verwaltung einen Umbruch braucht. Personalprobleme gibt es in sämtlichen Dezernaten. Und sie seien vor allem strukturell bedingt, befand Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke), der damit indirekt auch seine Amtsvorgänger kritisierte. „Überspitzt lässt sich sagen, dass die Verwaltung als Apparat in Teilen brach liegt. Vieles ist ungeklärt. Ganz viele Prozesse haben ein unklares Regelwerk und unklare Verfahren. Es gibt geradezu Kriegsschauplätze, die sich seit Jahren fortschreiben, weil inhaltliche oder persönliche Konflikte nicht gelöst werden.“ Trotzdem vollbringe ein übergroßer Teil der Mitarbeiter „großartige Leistungen, vor denen man nur allerhöchsten Respekt haben kann“, betonte Wilke. Das ändere jedoch nichts an seinem Eindruck, dass die Rädchen des Verwaltungsapparates – als Dienstleister für die Bürger – viel effizienter ineinander greifen sollten; beispielsweise mit dem Ausbau von Querschnittsämtern als internen Servicedienstleistern. Oder mit Führungskräften, die tatsächlich auch die Zeit haben, Führungsaufgaben wahrzunehmen, statt Überstunden anzuhäufen. Zugleich müsse sich die Stadtverwaltung hin zu einem attraktiven, familienfreundlichen Arbeitgeber entwickeln. Und die Gesundheit der Mitarbeiter viel stärker im Blick haben als bisher.

Denn zu den großen Herausforderungen, auf die die Stadtspitze Antwort finden muss, gehören ein hoher Krankenstand und der Altersdurchschnitt von 48 Jahren. Von den gegenwärtig 901 Mitarbeitern (darunter auch Teilzeitbeschäftigte) seien 159 älter als 60 Jahre – gut 18 Prozent, so Wilke. Ein Großteil davon gehe bis 2024 in den Ruhestand. Das Alter der Beschäftigten spiegele sich zum Teil auch beim Krankenstand wieder. Dieser liege bei der Stadt mit 23,4 Ausfalltagen pro Jahr und Mitarbeiter gut acht Tage über dem bundesweiten Durchschnitt von 15,0 (laut Gesundheitsreporte der DAK, Barmer und TK). Auch aufgrund dieser alarmierenden Zahlen hat die Verwaltung zusätzlich 50 000 Euro für Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement im Haushalt eingestellt.

Bis Ende des Jahres will die Stadt nun ein neues Personalentwicklungskonzept auf den Weg bringen, das den strukturellen Problemen Rechnung trägt. Der OB warb dabei in der Haushaltsdebatte für eine neue Sicht auf die Personalplanung – weg von Planstellen, hin zu Kosten und Inhalten. „Wir brauchen ein Verständnis dafür, was leistbar und was schaffbar ist. Und eine Unterscheidung in der Betrachtung von fremd- und eigenfinanzierten Stellen“, so Wilke. Eine Modellrechnung habe ergeben, dass von den in diesem Jahr 921,84 geplanten, rechnerischen Vollzeitstellen (davon 58 unbesetzte), 387 direkt vom Land oder Bund finanziert werden. „Wenn wir diese Stellen streichen würden, hätte das keinen positiven Effekt auf den Haushalt“, unterstrich der OB. Deswegen sei das Festlegen auf eine Obergrenze von 900 Stellen auch „irreführend“. Es komme auf die Zahl der Stellen an, die aus allgemeinen Umlagen und damit von der Stadt selbst finanziert werden. Hier gebe es keinen Aufwuchs – obwohl der Bedarf groß wäre. Beispielsweise, um zusätzlich bereitgestellte Haushaltsgelder auch umsetzen zu können, wie im Tiefbauamt oder beim Zentralen Immobilienmanagement.

Ulrich Junghanns (CDU) begrüßte in der Diskussion am Sonnabendvormittag zwar die „komplexe Herangehensweise“ der Stadtspitze an das Thema Personalentwicklung. Allerdings stehe er einer Betrachtungsweise, die zwischen fremd- und eigenfinanzierten Stellen unterscheide, kritisch gegenüber. „Auch da gehen wir immer mit fremden Geld um. Und es kann am Ende dazu führen, dass wir nur noch das machen, wofür es Fördermittel gibt“, warnte Junghanns.