Der Reiz des Lebens auf dem Dorf

Anett Zimmermann

Haselberg (MOZ) Anwohner sprechen von netten Nachbarn auf Zeit. Auch, wenn sie deren Sprache nicht immer verstehen. Die Nähe zu Berlin und zum Oderbruch lockt auch internationale Gäste in den Wriezener Ortsteil Haselberg.

„Spanisch kann ich leider nicht“, sagt ein Mann, der gerade nach Post in seinem Briefkasten schaut. Und mit dem jungen Israeli habe er ebenfalls mehr gestikuliert als wirklich geredet. Aber toll sei das schon, dass selbst Besucher aus ferneren Ländern nach Haselberg kommen. Quartier können sie dabei unter anderem im Haus von Stefan Jülke beziehen.

Der 36-Jährige stammt aus der Bernauer und Wandlitzer Ecke, lebt seit 2001 allerdings bereits in Berlin, wie er kurz darauf berichtet. Die Ferienwohnungen in dem Haus, das einst zum Gutshof in Haselberg gehörte, bietet er seit etwas mehr als einem halben Jahr an. Zwei der insgesamt sechs sind allerdings noch nicht fertig.

Ferienwohnungen in Berlin seien ein schwieriges Unterfangen, sagt der Unternehmer und hat das Haus in Haselberg im Sommer vor drei Jahren gekauft. Sanierung und Umbau seien seither auch seine Hauptbeschäftigung gewesen.

Das Anliegen: Etwas für junge Familien in Brandenburg zu schaffen. „Wir sind bereits durch die Welt gereist, waren mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs, auch in Neuseeland und China, aber mit eigenen Kindern wird der Sandkasten wichtiger als der Blick aufs Meer“, sagt Stefan Jülke. Mit seiner Frau Julia, die in Biesenthal aufgewachsen ist, habe er zwar festgestellt, dass es eine Vielzahl an Angeboten für Familien gibt, aber auch, dass man da einiges besser machen kann. „Danach haben wir etwa ein Jahr nach einem passenden Objekt gesucht.“ Eines der Kriterien: Die Fahrzeit von Berlin aus sollte nicht länger als eine Stunde betragen.

Bei Haselberg habe allein schon die Richtung gestimmt. Gab es auf seiner Seite doch einen Onkel in Bad Freienwalde und auf der seiner Frau eine Oma, die in Harnekop geboren ist. Das Haus, das sie nun als Backhaus bezeichnen, sei nach der Bodenreform als Einfamilienhaus genutzt worden, berichtet Stefan Jülke. Davor gebe es verschiedene Hinweise – auf das Backhaus, aber vom Keller her auch auf eine alte Brennerei. Mit Brennerei wird jedoch das als solche errichtete neuere Gebäude auf dem Nachbargrundstück in Haselberg bezeichnet. Es ist ebenfalls ein Feldsteinbau, in dem Ferienwohnungen gemietet werden können. In direkter Nachbarschaft gibt es sogar noch einen weiteren Anbieter.

Laut Stefan Jülke war das Backhaus auch mal Wäscherei und wurde stets auch zum Wohnen, zum Beispiel von Bediensteten des Gutshof genutzt. Hinzu kam die Tierhaltung in einem Anbau. In den 1940er-Jahren habe es zudem einen Brand gegeben, hat Jülke in Erfahrung gebracht. Die Ursache sei jedoch unklar. Um ein Ereignis während der Kämpfe um Berlin Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 scheint es sich nicht gehandelt zu haben. „Auf einem der Fotos war die Jahreszahl 1942 angegeben.“

Die Ruine sei später mit einem flachen Dach wieder hergerichtet worden. Im Hauptgebäude spricht der Gastgeber von einem „kalten Dach“, das also nicht ausgebaut war. Gäste können die Geschichte anhand der Fotobücher nachvollziehen, von denen jeweils ein Exemplar in den Ferienwohnungen bereit liegt.

Dass die Denkmalschutzbehörde einige Auflagen hatte, hält Stefan Jülke bei solch historischer Bausubstanz ein Stück weit für selbstverständlich. „Darauf waren wir aber eingestellt und so hat uns das auch nicht behindert.“ Und er lässt nicht unerwähnt, dass er Unterstützung durch das EU-Programm Leader erhalten hat. Es sei für die Entwicklung der Region wichtig und gut. „Die Vermietung ist sehr gut angelaufen“, freut er sich und fügt hinzu: „Anfragen bekommen wir jetzt auch im Winter.“ Vor allem Berliner kämen gern für ein verlängertes Wochenende. Gäste kämen aber auch aus Dresden, Leipzig oder Hamburg. „Sie finden das flache Brandenburg spannend und die Oder wunderschön. Hier haben sie aber auch einen Garten und können mit dem Bollerwagen oder auch Fahrrädern los.“