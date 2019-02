Ein echter Pfälzer, ein echter Ire

Klaus Kleinmann

Bernau Uli Kirsch ist ein Mann wie ein Baum. Er trägt genug Schwung- und Resonanzmasse mit sich herum, um stimmlich aus dem Vollen zu schöpfen und seiner Gitarre genauso einzuheizen wie dem mit hundert Leuten voll besetzten Saal. Wenn er will, bringt er die Fensterscheiben zum Vibrieren, und manchmal will er das tatsächlich, denn einige seiner Lieder sind kompromisslos laut und kämpferisch, anklagend und revolutionär. Dann klingt seine Stimme aufgewühlt wie die irische See, seine Gitarre jagt Schaumkronen über die Wellen und man spürt, dass Uli Kirsch tief im Inneren fühlt und ernst nimmt, was er da singt. Auch wenn er aus Rheinland-Pfalz stammt und heute in Bernau wohnt, sieht er aus wie ein Ire, singt wie ein Ire und könnte mit seinem irischen Akzent sicher eine Lern-CD für dieses Idiom bespielen. Obwohl Uli Kirsch es gerne klar und wuchtig mag, beherrscht er auch die sanften Töne. Lieder von Liebesfreude und -schmerz hatten bei der Awo einen großen Stellenwert im Repertoire des Abends. Uli Kirsch meisterte sie hinreißend schön. „It’s a long way from Clare to here“: In Clare County wohnt die Liebste, und das ist weit weg ... Oder es heißt „Ride on, see you“: Die Angebetete muss fort, sich ihr anzuschließen, ist unmöglich, man wünscht ihr Glück und hofft auf ein Wiedersehen... Ein Soldat stirbt auf dem Schlachtfeld und schickt seiner Liebsten einen letzten Gruß, bittet sie, das gemeinsame Kind gut zu behüten und findet es unendlich traurig, so früh und so einsam aus dem Leben zu scheiden... Die Stimme klingt samtweich und verhalten, ein feines Fingerpicking lässt die Gitarre mitsingen, man schmilzt dahin.

Kaum hätte man gedacht, dass die irische Folklore so reicht an Themen ist. Da geht es ums Saufen, um den Krieg, die Arbeitslosigkeit, die Auswanderung wegen Hungersnot, das Freiheits- und Unabhängigkeitsbedürfnis, um Zwangsehe und Selbstmord aus unerfüllter Leidenschaft. Das Publikum lauscht ergriffen, und Uwe Kirsch hat seinen Spaß daran, es zum Mitmachen zu animieren. Der Musiker ist ein Profi-Entertainer, und sein Publikum dankt es ihm. Vier Zugaben sagen alles.