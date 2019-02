Fußgänger leben gefährlich

Sammlungsbewegung in Richtung Innenstadt: Die Zeiten, in denen Fußgänger gefahrlos die August-Bebel-Straße überqueren können, sind selten. © Foto: Wolfgang Rakitin

Gefährliche Kreuzung: Unübersichtlich ist die Situation an der August-Bebel-Straße/Eberswalder Straße/Hussitenstraße - erst recht, wenn wie am frühen Montagnachmittag ein Fahrzeug falsch herum in die Einbahnstraße fährt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Noch in diesem Jahr wollen die Stadtverordneten einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Eberswalder Straße/Hussitenstraße über die August-Bebel-Straße sehen. Sie beauftragten die Stadtverwaltung, diese Forderung gegenüber der Straßenverkehrsbehörde durchzusetzen.

Thomas Strese hat die gefährliche Situation an dieser Kreuzung tagtäglich vor Augen. Der Stadtverordnete von BVB/Freie Wähler wohnt und arbeitet seit Jahrzehnten an der Eberswalder Straße. Fußgänger und Radfahrer, die die August-Bebel-Straße überqueren wollen, haben es schwer auf der vielbefahrenen Landesstraße. Zum einen ist sie durch eine Kurve schlecht einsehbar. Zum anderen rollen insbesondere in den Morgenstunden, nachmittags und am frühen Abend die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Fußgänger, die die andere Straßenseite erreichen wollen, sind darauf angewiesen, dass Autofahrer Erbarmen mit ihnen haben und kurz stoppen, um sie passieren zu lassen.

„Nicht selten kommt es zu schwierigen Situationen für Fußgänger und Radfahrer. Insbesondere wird der Zugang zur Innenstadt vom Parkhaus an der Waschspüle und vom Wohnquartier in der Eberswalder Straße von den Anwohnern und Besuchern stark frequentiert. Während des Berufsverkehrs müssen sich die Fußgänger quasi durch den fließenden Verkehr ‚durchhangeln’“, beschreibt die Fraktion BVB/Freie Wähler die Situation. Die im Zuge der Neugestaltung der Waschspüle und „Umsetzung“ der Plansche vor vielen Jahren zugesagte Verbesserung der Querungsmöglichkeit sei nicht realisiert worden, kritisiert sie. Und auch ein Einwand greife nicht: dass im weiteren Straßenverlauf bereits Querungen vorhanden seien. Zum einen gibt es einen Fußgängerüberweg in Höhe der evangelischen Kita, etwa 150 Meter von der Kreuzung entfernt, zum anderen steht an der Börnicker Straße/Breitscheidstraße eine Ampelanlage. „Der mit Abstand höchste Querungsbedarf und der offenkundig gefährlichste Bereich ist an der Eberswalder Straße/Hussitenstraße“, argumentieren Thomas Strese und seine Fraktionskollegen. „Daher muss die Forderung nach Errichtung eines Fußgängerüberweges zeitnah und mit Nachdruck gegenüber der Straßenverkehrsbehörde erhoben werden“, schlussfolgern sie.

Bei den meisten Stadtverordneten rennen BVB/Freie Wähler offene Türen ein. Die Unzufriedenheit mit der Straßenverkehrsbehörde in Eberswalde ist ohnehin groß. „Seit eineinhalb Jahren warten wir auf eine Entscheidung der Behörde zu einer Ampelanlage vor den Schulen in Höhe Sachtelebenstraße“, sagt beispielsweise Bürgermeister André Stahl. Auch CDU-Vizefraktionschef Daniel Sauer kritisiert die Behörde. Er fordert den Rathaus-Chef auf, seine Beziehungen zum neuen Landrat spielen zu lassen. Stahl gibt bekannt, dass er sich längst in einem Brief an Daniel Kurth über „ansteigende Wartezeiten bei der Bearbeitung von Anträgen durch die Straßenverkehrsbehörde“ beschwert hat.

Um die Verkehrssituation in der Innenstadt zu entlasten, will der Bürgermeister im Zuge des Ausbaus der August-Bebel-Straße die Eberswalder Straße in beide Richtungen öffnen und die Kreuzung mit einer Ampelanlage versehen lassen. Ob es da noch Sinn mache, zuvor einen Fußgängerüberweg einzurichten, zweifelt Heidi Scheidt (Linke). „Was tut es, wenn wir weiße Streifen auf die Straße spritzen?“ fragt Thomas Strese zurück. „Das Ganze ist ein einziges Trauerspiel“, findet er.

Das sehen die anderen Stadtverordneten offenbar genauso. Einstimmig wird der Antrag von BVB/Freie Wähler befürwortet. Bürgermeister Stahl grinst: „Das ist eine Premiere für Sie, Herr Vida!“ stellt er fest.