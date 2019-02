Erfolgreiches Filmland Brandenburg

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Vor allem gibt es viel zu feiern für das Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Filmförderanstalt der beiden Bundesländer lud am Montag zur Pressekonferenz nach Berlin, und die Anwesenden auf dem Podium übertreffen sich gegenseitig geradezu mit Positivbotschaften. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach gibt den Ton vor: „Die Marke ‚Made in Brandenburg’ genießt mittlerweile weltweit einen sehr guten Ruf“, sagt der SPD-Politiker über denFilmstandort.

Und in diesem Stil hat das Medienboard auch einen Werbe-clip vorbereitet. Untermalt von der Erkennungsmelodie der gefeierten Serie „Babylon Berlin“, „Zu Asche, zu Staub“, flimmern kurze Statements von Film-Promis über den riesigen Flachbildschirm im Saal der brandenburgischen Landesvertretung. „Brandenburg bietet alles, was man nur braucht“, sagt etwa der Oscär-prämierte („Das Leben der Anderen“) und neuerdings wieder nominierte („Werk ohne Autor“) Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck in die Kamera. Und so wird rasch klar, worum es hier, neben der Würdigung künstlerischer Glanztaten, vor allem geht: Das Medienboard betreibt wohlkalkulierte Wirtschaftsförderung. In der märkischen Traumfabrik Potsdam-Babelsberg wird ein erbitterter Kampf um die besten Ideen und die kreativsten Köpfe geführt.

Die gerade erst für fünf weitere Jahre im Amt bestätigte Geschäftsführerin Kirsten Niehuus kann in der Tat eindrucksvolle Zahlen herunterrattern. Mit 18 geförderten Filmen und Serien ist das Medienboard Berlin-Brandenburg in diesem Jahr auf der Berlinale vertreten, drei davon laufen im Wettbewerb. Insgesamt betrug das Fördervolumen im vergangenen Jahr 38,8 Millionen Euro, einschließlich dem Bereich Neue Medien. 17 geförderte Produktionen wurden 2018 allein in der Uckermark gedreht, sechs im Landkreis Märkisch-Oderland, neun in Oder-Spree, 18 in Frankfurt (Oder) und eine, die Serie „Dark“, im Barnim. In Oberhavel waren es sieben und in Ostprignitz-Ruppin zehn.

Insgesamt sind im gesamten Bundesland mehr als 70 Drehorte genutzt worden. „Das zeigt, dass Film immer mehr in die Region reingeht“, so Kirsten Niehuus. Insgesamt biete das Filmgeschäft in beiden Bundesländern Potential für etwa 70 000 Arbeitsplätze, schätzt Niehuus. Darin enthalten sind auch Jobs, die nicht unmittelbar an den Dreharbeiten beteiligt sind, sondern auch zum Beispiel die Nachbearbeitung oder das Catering.

Doch so einfach ist das nun auch wieder nicht mit der Boom-Region Berlin-Brandenburg. Aus Gründen, die im Zusammenhang mit der angeblich von jungen, mittellosen Künstlern überschwemmten Metropole Berlin schwer zu verstehen sind. Man habe im vergangenen Jahr „gemerkt, dass der Arbeitsmarkt ziemlich leergefegt ist“ der Fachkräftemangel hat also das Filmgeschäft erreicht. Das sagt Carl Woebcken, Vorstandsvorsitzender der Studio Babelsberg AG. Die Potsdamer sehen sich indessen gut aufgestellt, als weltweit geschätztes Zentrum für gutes Filmhandwerk, was sich derzeit unter anderem am Beispiel des neuen „Volumetrischen Studios“ für 3D-Aufnahmen zeige.

Auf die schlechten Ergebnisse für deutsche Kinos angesprochen, sagt Kirsten Niehuus, man habe es hier mit einer speziell deutschen Entwicklung zu tun; die Ursachen dafür seien auch ihr nicht immer ganz klar. Mit speziellen Förderangeboten für ihre Einrichtung sollen Kinobetreiber in Berlin und Brandenburg ihre Lichtspielhäuser „so aufhübschen, dass sie für die Besucher ein toller Ort werden“.