Feuerwehr rettet Riesenschlange

Mandy Oys

Amalienfelde (MOZ) Zuerst brannte das Carport, dann griffen die Flammen auf das nebenstehende Doppelhauses über. Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr wegen des Hausbrandes in Amalienfelde alarmiert. Als sie eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen, berichtet Kremmens Stadtbrandmeister Gerd Lerche. Mit 75 Einsatzkräften aus Kremmen und Oberkrämer und der Drehleiter aus Leegebruch sei ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbarhaus verhindert worden, so Lerche. Teile des Dachstuhls des Doppelhauses seien jedoch komplett niedergebrannt. „Es ist unbewohnbar“, sagt Lerche.

Drei Menschen, die sich im Haus an der Berliner Chaussee befanden, flohen aus dem Gebäude. Der Hund der Familie war in Sicherheit. Die Feuerwehr rettete schließlich die Riesenschlange, die sich noch im Terrarium im Haus befand, erzählt der Stadtbrandmeister.

Die Bewohner können vorerst nicht zurück in ihr Haus. Es müsse für eine Notunterbringung gesorgt werden, berichtete Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord. Darum kümmere sich Kremmens Bürgermeister.

Die Berliner Chaussee musste für den Einsatz viereinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Laut Rannefeld wurde die Straße gegen 8.50 Uhr wieder freigegeben. Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 300 000 Euro. Sobald Carport und Haus begehbar sind, werden Spezialisten der Kriminaltechnik nach der Brandursache suchen, erklärte Rannefeld.