Parlament holt Beschlüsse nach

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Die Umnutzung des Postgebäudes sorgte auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung für Diskussionen. Zum einen ging es dabei um die architektonische Gestaltung, zum anderen um die Verzögerung, die einige Abgeordnete in der Dezembersitzung herbeigeführt hatten.

Der erste Termin im Zusammenhang mit der Umnutzung des Postgebäudes ist bereits geplatzt. Ursprünglich war am 1. Februar eine Besprechung mit dem Planungsbüro vorgesehen. Und erst wenn die Fachplaner beauftragt sind, und deren neue Erkenntnisse vorliegen, können auch neue Kosten ermittelt werden, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). „Die Visualisierungen können somit erst zu einem späteren Termin präsentiert werden. Durch die verspätete Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung kann die Entwurfsplanung und die Kosten- und Finanzierungsübersicht nicht mehr wie vorgesehen im ersten Quartal 2019 erfolgen.“

Somit verschiebe sich der weitere Planungsablauf, die Bauantragstellung und der Baubeginn. Das Stadtoberhaupt ließ in der Sitzung Ende vergangener Woche keinen Zweifel daran, was er von der Verzögerung hält, die auf zwei Stadtverordnete, die die Versammlung im Dezember verließen, zurückzuführen sei. Als „undemokratische Verhaltensweise“ kritisierte er den vorzeitigen Abgang. Man könne natürlich gegen ein Projekt votieren, vier Projekte jedoch willentlich zu verzögern – Baumaßnahmen an der Oberschule, Brandschutz an der Kita sowie die Projekte Bahnhof und Post – sei nicht zielführend. Er riet den beiden Stadtverordneten, die er jedoch nicht namentlich nannte, darüber nachzudenken, ob sie kommunalpolitische Ziele überhaupt noch verfolgen würden.

In der Einwohnerfragestunde kritisierte eine Bürgerin, der Anbau für die Post aus Eisen und Glas passe nicht in die durch klassizistische Architektur geprägte Kurstadt und störe ein einheitliches Stadtbild. Auch werbe Bad Bad Freienwalde mit seinem historischen Stadtkern. Als einen futuristischen Fremdkörper bezeichnete sie die Planungen und meinte, es seien vor allem die Bürger, die damit leben müssten.

Zum Planungsstand des Bad Freienwalder Bahnhofsgebäudes und dessen Umnutzung informierte der Bürgermeister darüber, dass die Ausschreibungen für die Fassade, das Dach und den Rohbau vorgenommen und die Veröffentlichungen am 11. Januar erfolgt seien. „Die Submission fand am 1. Februar statt und die Auftragsvergaben können nach erforderlicher Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 14. März erfolgen.“ Zum 1. März sei die Veröffentlichung der weiteren Lose für die Bereiche Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Innenausbau vorgesehen.

Mit 18 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme votierten die Stadtverordneten für den Nachtrag zur Vergabe von Planungsleistungen „Architektur“ für den Bahnhof, damit, wie vom Landesfachbetrieb für Liegenschaften und Bauen gefordert, die Fassaden und das Dach mit geplant und saniert werden. Warum sie dagegen stimmte, begründete Petra Lunow (WG Insel) damit, sie hätte auch schon gegen den Kauf gestimmt. Deshalb stimme sie nun grundsätzlich mit Nein ab, auch was die Post betreffe. Der Bahnhof sei nicht gerade einladend und einer Kurstadt nicht würdig, konstatierte Joachim Rau (Linke). „Warum man dagegen sein muss, kann ich nicht verstehen.“ Ohne weitere Diskussionen stimmten die 20 anwesenden Stadtverordneten mehrheitlich für die Vergabe von Planungsleistungen für die Post. Sie betreffen das Tragwerk (83 466,60 Euro), die Heizung-/Lüftungsanlage (88 155,50 Euro) und den Bereich Sanitär (65 679,98 Euro). Einstimmig passierte der Beschluss über die Vergabe von Bauleistungen für die Trockenbauarbeiten zum Vorhaben „brandschutztechnische Ertüchtigung“ in der Kita Altranft das Gremium. Durchführen werden die Bau- und Planungsleistungen die Bad Freienwalder Firmen Planconcept und BHP Putzhandwerk GmbH.

Auch was die Kurt-und-Erna-Kretschmann-Oberschule angeht, bleibt die Vergabe von Planungsleistungen in der Region. Ausführen wird sie das Planungs- und Ingenieurbüro Torsten Bracht aus Wriezen. Die Stadtverordneten beschlossen die Vergabe in Höhe von 60 361,33 Euro mehrheitlich.