Lok legte los wie D-Zug

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wegen des Winterwetters in der Oberlausitz wurde das für Samstag angesetzte Nachholspiel des FSV Optik Rathenow beim Fußballclub in Neugersdorf abgesetzt. Derweil testete sich der Regionalligist aus dem Westhavelland daheim gegen den 1. FC Lok Stendal. Auf Rasen mit hauchdünner Schneedecke kam die Lok schneller auf Touren und legte los wie ein D-Zug. Nach 27 Sekunden gingen die Stendaler (Oberliga Nord/Platz 15) in Führung. Letztlich fuhren sie mit einem 2:0 nach Hause.

Sofern der Winter es zulässt, beginnt am kommenden Sonntag das Punktspieljahr 2019 für den FSV Optik. Es geht zu Viktoria Berlin. Im Hinspiel hatten die Hauptstädter 3:2 gewonnen, indem sie einen 0:2-Rückstand drehten.