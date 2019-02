Frank Martin Widmaier wird neuer Künstlerischer Leiter

Brandenburg Die Findungskommission des Brandenburger Theaters hat entschieden, dass Frank Martin Widmaier ab dem 1. März neuer Künstlerischer Leiter der Brandenburger Theater GmbH wird.

Widmaier war bereits Meisterschüler in Regie von Ruth Berghaus und Regieassistent von August Everding, bevor er seit 1994 an der Staatsoper Berlin als Assistenz verpflichtet war. Weitere Stationen als Künstlerischer Produktionsleiter waren das Berliner Ensemble und die Oper Frankfurt. Am Gärtnerplatztheater in München und an Theater Dortmund wirkte er als Künstlerischer Betriebsdirektor.

In der Verantwortung als Künstlerischer Leiter gründete und gestaltete er die Biennale Sindelfingen als vielfältiges Kulturfestival mit Open-Air-Theater, Tanz, Musik, Installation Bildender Kunst und Diskurs.

„Grundlegend ist ein vielfältiger Spielplan mit einer guten Kombination aus klassischen Stoffen und aktuellen Themen und Möglichkeiten zum Mitmachen für ein Publikum jeglichen Alters“, so Widmaier über seine Pläne bezüglich des Brandenburger Theaters. Dabei will er Traditionelles erhalten und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt der Stadt fördern. Als besonderes Highlight sollen zu den etablierten auch neue Standorte und Theaterräume der Stadt entdeckt und entwickelt werden.