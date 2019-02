Lebenswirklichkeiten berücksichtigt

Simone Weber

Rathenow. Die Flure der dritten Etage des Rathenower Rathauses dienen auch als Galerie, daher Rathausgalerie genannt. Regelmäßig zeigen einzelne Künstler und Gruppen dort ihre Werke. Zum Auftakt des Ausstellungsjahrs 2019 sind Bilder von rund 30 Schülern der 5. bis 12. Klassen des Jahngymnasiums zu sehen. Es handelt sich um Ergebnisse aus dem Kunsterziehungsunterricht, von Studienfahrten oder um Bilder, die in Arbeitsgemeinschaften entstanden. Titel der Ausstellung: „Querbeet“. Zur Vernissage hatte Hauptamtsleiter Jörg Zietemann den Maler Paul Klee zitiert: „Bis zum Alter von zehn Jahren sei jeder Mensch ein Künstler“.

„In der Ausstellung sind Bilder zu sehen, die haben eine sensationelle Qualität“, lobte Kunsterziehungslehrerin Anke Bölke. „Sie wurden mit viel Hingabe, Ehrgeiz und Ausdauer gestaltet. Kunst im besten Sinne!“ Betrachtet man die rund 110 Werke und lässt sich offen auf sie ein, kann man dies nachvollziehen und ist fasziniert davon, welche Themen die Schüler wählten und wie sie diese auf Papier oder Leinwand umsetzten. Da trifft ganz sicher auch der Ausspruch des Künstlers Joseph Beuys zu: „Ein Jeder ist ein Künstler“.

Die Qualität ebenfalls lobend, hatte Zietemann auch die Lehrer im Sinn. Diese berücksichtigen offenbar die Lebenswirklichkeiten der Schüler, ihre Fragen und Probleme. „Als ehemaliger Schüler Frau Bölkes habe ich eins bei ihr gelernt: Es lohnt sich auch nach der Schule weiterzumachen. Wichtig dabei ist, dass man den Raum hat sich zu entfalten und die Freiheit der künstlerischen Äußerung“, so Zietemann weiter.

Die Ausstellung zeigt Bilder, die in unterschiedlichsten Techniken entstanden, sogar mit Kugelschreiber. Die Schüler beschäftigten sich mit ihrer Sicht auf die eigene Persönlichkeit, der eigenen Zukunft, Liebe, Freundschaft, der Natur und aktuellen gesellschaftlichen Themen. Es entstanden Porträts, Stillleben, Stadt- und Winterlandschaften, Entwürfe für CD-Cover und Plakate. Mit der Vorgabe bestimmter Farbtöne und Techniken wurden einzelne Kunststile der Vergangenheit wie Impressionismus und Expressionismus oder abstrakte Kunst aufgegriffen. Unter anderem schufen die Schüler Entwürfe zur farbenfrohen Gestaltung der Fassade eines leerstehendes Hauses, das die Schüler beim Blick aus dem Fenster des Unterrichtsraums betrachten konnten.

„Während der Unterrichtsphase war ich krank und so gestaltete ich in der restlichen Zeit ein Acrylbild, das beide Vorgaben vereint: abstrakte Kunst und Stillleben“, erzählte Lucy Thomas aus der 11a, deren Bild als Titelbild der Ausstellung „Querbeet“ ausgewählt wurde. Diese wird noch bis 31. März in der Rathausgalerie gezeigt. Sofern sich die Schüler von ihren Bildern trennen möchten, kann man sie sogar käuflich erwerben.