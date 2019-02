Simone Weber

Rathenow Nach der großen ABBA-Show Mitte November erlebten die Zuschauer im ausverkauften Theatersaal des Kulturzentrums nun ein begeisterndes Beatles-Tribute-Konzert mit der italienischen Band „The Beatbox“.

Die rund 450 Zuschauer erlebten eine perfekte Show mit rund 30 Titeln – von der ersten Single „Love me do“ (1962) bis zur letzten gemeinsamen Single „Get back“ (1969). Es erklangen frühe Klassiker wie „All my loving“, „Yellow submarine“, „Twist and shout“ bis hin zu „Penny Lane“, „Come together“, und „Lady Madonna“.

Bereits zu den ersten bekannten Songs aus den frühen Jahren sang das Publikum die Refrains begeistert mit. Bei anderen Titeln zeigte es sich textsicherer. Und zu „Long tall Sally“ erhob sich die erste Zuschauerin von ihrem Sitz und bewegte sich im Gang stehend zu mitreißenden Rhythmus. Später tanzte auch ein Paar im Gang. Zu Balladen wie „Let it be“ leuchteten im Saal die Handy-Lichter. Einige Zuschauer hatten farbige Knicklichter mitgebracht. Als Zugabe gab es John Lennons „Imagine“ und „Hey Jude“.

Mit den Beatles ist auch das frühere Publikum in die Jahre gekommen. Daher blieben Kreisch-Tumulte aus. Aber für ein „John – I love you!“, das eine Zuschauerin in Richtung Bühne schrie, reichte es noch. Doch auch einige junge Leute wollten sich das Live-Erlebnis mit zeitlosen Beatles-Liedern nicht entgehen lassen. „Ein klasse Konzert. Mein Mann und ich gehören zu den Fans: entweder Rolling Stones oder Beatles! Bei uns sind es die Beatles“, schwärmte eine Rathenowerin nach dem Konzert. „In der Berliner Waldbühne haben wir schon mal Paul McCartney live erlebt.“

Die Beatles hatten sich nach ihrer Gründung 1960 schnell zu einer der populärsten Bands der Welt entwickelt. Sie beeinflussten die Musik wohl am nachhaltigsten und mit ihr die Kultur ihrer Zeit. Nach ihrer Trennung (1970) verfolgten John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison ihre Solo-Musikprojekte – von den heute noch lebenden Harrison und McCartney letzterer am erfolgreichsten. Übrigens: Vor 50 Jahren, am 30. Januar 1969, gaben The Beatles ihr legendäres „Rooftop“-Konzert auf dem Dach der Apple-Studios in der Londoner Savile Row. Die nach 42 Minuten abgebrochene Show war das letzte gemeinsame Live-Konzert der „Fab Four“.