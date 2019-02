Mädchen aus Oranienburg spurlos verschwunden

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Zwei Mädchen aus Oranienburg sind seit Montagabend spurlos verschwunden. Gemeinsam wollten sie eine Zigarette rauchen gehen, kamen danach aber nicht wieder in ihre WG zurück.

„Gegen 21 Uhr wurden sie zuletzt gesehen“, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs die Vermisstenanzeige am Dienstag auf Nachfrage. Offenbar wollte die 13-jährige Mona mit ihrer 15-jährigen Freundin eine Zigarette rauchen gehen, gemeinsam verließen sie ihre WG in der Oranienburger Rungestraße. Da sie aber nicht wieder zurückkamen, wandte sich die Mutter von Mona zunächst an die Polizei und anschließend über die sozialen Netzwerke an die Öffentlichkeit.

Laut Röhrs wurden bereits Plätze abgesucht, an denen sich die beiden Teenager aufhalten könnten, „bislang aber ohne Erfolg“. Nach Angaben der Mutter ist Mona 13 Jahre alt, ist 1,68 Meter groß, hat derzeit dunkel-gefärbte, schulterlange Haare und trägt eine feste Zahnspange. Zu ihrer 15-jährigen Freundin gibt es derzeit noch keine Angaben.

Wer die Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 03301/8510 zu melden.