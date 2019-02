Modernste Technik rettet Leben

Silvia Passow

Nauen Die Vorbereitungen sind im vollen Gang, bei laufendem Betrieb wird die Rettungsstelle der Havelland-Klinik in Nauen umgebaut. 20 Jahre nach der Eröffnung bedarf es erneuernder Maßnahmen, der Versorgungsauftrag wird dabei vollumfänglich aufrechterhalten.

Ärzte und Pflegekräfte sind Flexibilität gewohnt, haben sie im Blut, doch die Umbauarbeiten fordern auch ihnen ihr ganzes Können ab. Alle sind dieser Tage emsig beschäftigt, gestresst wirkt aber keiner. Chefärztin Petra Wilke nimmt sich Zeit und führt ein Presseteam durch die Rettungsstelle im Umbruch. Zwei Jahre sind für die Umbauarbeiten der Rettungsstelle und des intensivmedizinischen Bereiches geplant. Da beide Bereiche eng zusammenarbeiteten und auch räumlich benachbart sind, ergebe es Sinn, sie auch zusammen der Modernisierung zu unterziehen, so Geschäftsführer Jörg Grigoleit. 12 Millionen sollen die Baumaßnahmen kosten, sie werden mit 6 Millionen gefördert, die andere Hälfte investiert die Klinik.

Viel Erde wird bewegt und einiges an Beton vergossen, damit ab 2020, statt wie bisher nur ein Rettungswagen gleich drei Rettungswagen vorfahren können. Im Gebäude selbst soll modernste Technik Leben retten oder die Qualität des Lebens durch schnelle Hilfemaßnahmen verbessert werden. Dabei soll der Mensch „nicht nur eine Nummer sein“, so Grigoleit. Gleichzeitig wird auch die Organisation in der Rettungsstelle neu strukturiert.

Mit der Einführung des „Triage-Systems“ wird die Behandlung der ankommenden Patienten priorisiert. Die Ersteinschätzung der Patienten gibt die Reihenfolge vor, in welcher die eintreffenden Patienten behandelt werden. Vom akuten Herzinfarkt bis zum Ritzer in den Finger, viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen suchen die Hilfe der Notfall-Mediziner einer Klinik. Das lebensbedrohliche Geschehen hat selbstverständlich Vorrang. Chefärztin Wilke schätzt, dass rund 70 Prozent der Hilfesuchenden, die in die Rettungsstelle kommen, auch vom Hausarzt behandelt werden könnten. Für die restlichen 30 Prozent muss die Behandlung sofort oder schnell erfolgen.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird die Intensivstation auf 18 Plätze erweitert. Die Maßnahmen gehören zum Masterplan 2020 der Klinik. Geschäftsführer Grigoleit bittet die Patienten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten durch die Baumaßnahmen. Danach, so verspricht er, haben die Havelländer eine umso schönere und technisch auf den neusten Stand gebrachte Notfall- und Intensivversorgung.