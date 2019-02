Nicht mehr viel übrig vom Land der Dichter und Denker

Simone Weber

Rathenow Andreas Kalbitz, seit 2017 Landesvorsitzender der Alternative für Deutschland (AfD) in Brandenburg und auch Vorsitzender der Landtagsfraktion sowie Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 1. September, war am Montagabend Gast des havelländischen Kreisverbands der AfD. Zu einer öffentlichen Veranstaltung wurde er im Restaurant „Fortschritt“ durch die etwa 40 Gäste freudig begrüßt.

In seiner rund halbstündigen Rede brachte Kalbitz einige Ziele der brandenburgischen AfD zur Landtagswahl „knackig auf den Punkt“, wie ein Zuhörer in der anschließenden Diskussion bemerkte. Zum Thema Asyl wiederholte der Politiker die Forderung nach Sachleistungen statt Geldleistungen und möchte die Hoheit für Abschiebungen wieder auf der Landesebene.

Beim Thema Bildung ist Kalbitz der Meinung, dass „vom Land der Dichter und Denker nicht mehr viel übrig ist“. Auch den aktuellen Kohlekompromiss griff er an: „Bevor ein Ausstiegsdatum genannt wird, muss ein entsprechendes Ausstiegskonzept her. Die für den Strukturwandel geplanten 40 Milliarden Euro für die vier betroffenen Bundesländer über 20 Jahre reichen nicht annähernd aus. Die AfD steht nach wie vor zur Kohle.“

„Bei der kommenden Landtagswahl rechne ich mit einem Einbrechen des Wahlergebnisses für die SPD, die seit 30 Jahren das Land regiert. Auch für Die Linke geht es im Herbst um alles“, so der AfD-Spitzenkandidat. „Der Wahlkampf wird hart und auch schmutzig werden. Wir haben reelle Chancen, stärkste Partei zu werden. Aber uns wird auch nichts geschenkt. Die CDU ist nicht mehr konservativ und schließt auch eine künftige Regierungsbeteiligung mit der Linken nicht mehr aus. Die CDU ist gespalten und deren Basis erodiert. Die Grünen sind eine Ideologiepartei.“ Wie Kalbitz betonte, würde die AfD als Juniorpartnerin keine Regierungskoalition mit der CDU eingehen.

Die weit überwiegende Zahl der interessierten Zuhörer, zum größten Teil wohl auch seine Wähler, diskutierte anschließend vor allem thematisch. So kritisierte ein älterer Herr den seiner Ansicht nach zu rigorosen AfD-Standpunkt zur Abtreibung. In seiner Rede bestätigte Kalbitz aber auch „mit der Welt und Allem“ unzufriedene Zuhörer. So wie ein, zwei Aktive des asylkritischen „Bürgerbündnisses Havelland“, die durch eher unsachliche und pauschalisierende Zwischenrufe auffielen statt durch Argumente.

Der gebürtige Münchener Andreas Kalbitz ist Familienvater und wohnt in Königs Wusterhausen, wo er auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist. Von 1994 bis 2006 war er Fallschirmspringer bei der Bundeswehr. Er ist der AfD im Gründungsjahr 2013 beigetreten. Vormals war Kalbitz Mitglied der Jungen Union und der CSU, später bei den Republikanern. Er gehört zur 2015 durch den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke gegründeten nationalkonservativen AfD-Gruppierung „Der Flügel“.

Zur Wahl 2014 in Brandenburg zog die AfD mit 12,2 Prozent der Stimmen und elf Sitzen in den Landtag ein, aktuell sind es nur noch neun Mandatsträger. Zum Landesparteitag im Januar 2019 stellte die Partei ihre Landesliste zur Landtagswahl auf. Unter den 36 Kandidaten sind drei Havelländer: Kreisvorsitzende Leyla Bilge aus Falkensee, Lena Duggen aus Falkensee sowie Dominik Kaufner aus Dallgow-Döberitz. Auf dem Parteitag im April beschließt die AfD ihr Landeswahlprogramm. Am 22. Februar stellt die havelländische AfD in Nauen ihre Kandidaten für die am 26. Mai anstehenden Kreistagswahlen auf.