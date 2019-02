Fähigkeiten sollten entscheidend sein

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Wir sind weiblich regiert – in Deutschland. Angela Merkel ist in ihrer dritten Amtszeit Kanzlerin der Deutschen. Derweil ist das weibliche Geschlecht in den politischen Gremien, und auch in Wirtschaftsspitzen, unterrepräsentiert.

In Brandenburg wurde in der zurückliegenden Woche beschlossen, dass ab 2024 der Landtag paritätisch gewählt wird. Davon hält Kreistagsvorsitzende Manuela Vollbrecht (56) wenig. Sie sprach mit BRAWO-Redakteurin Manuela Bohm darüber, über ihre Position und Arbeit im Landkreis sowie über ihren Einstieg in die Politik als Frau.

Rot-rot-grün haben den Vorstoß für ein Paritätsgesetz gemacht. Wählerlisten sollen demnach mit genauso vielen Männern wie Frauen besetzt werden. Was halten Sie als Frau davon?

Diese Parteien bemühen sich wohl schon länger, es zu machen. Zur Aufstellung der Listen ist es auch ok. Aber bei der Besetzung von Posten sind die Fähigkeiten, nicht das Geschlecht, der Personen wichtig.

Also sprechen Sie sich gegen solch einen Vorstoß aus?

Erst wenn wir nicht mehr darüber reden müssen, sind Frauen doch wirklich gleichberechtigt. Über die Listen könnten sicher mehr Frauen in die Politik geholt werden. Die Gremien sind mit zu wenigen besetzt. Aber warum ist das so? Ich hätte nicht ehrenamtlich tätig werden können, wenn meine Familie nicht hinter mir gestanden und mich dabei unterstützt hätte. Es gibt heute verschiedene Formen von Familien – Patchwork und andere sowie viele Alleinerziehende, die Rolle hat sich gewandelt. Eine alleinerziehende Mutter wird es immer schwerer haben, sich zu engagieren. Und wenn ich als Frau zu Hause nicht gleichberechtigt bin, kann ich nicht raus – dann helfen die besten Gesetze nicht.

Sie sagen, Ihre Familie hat Sie immer unterstützt. Wie kamen Sie zur Politik?

Vor fast 30 Jahren, ich war 27 Jahre alt, begann ich mich zu engagieren. Zuvor, in der DDR, war ich nicht politisch aktiv. Aber mit den politischen Umbrüchen 1989/90 und dem Weggang vieler Leute aus dem Osten wollte ich mich engagieren. Ich wollte meinen Ort und die Region, in der ich verwurzelt bin, voranbringen. Damals wurden vielerorts Ortsvereine gegründet. Als Gast war ich dabei, als sich die SDP, die spätere SPD, in Priort in meinem Elternhaus gründete. Ich wurde gefragt, ob ich Mitglied werden möchte und wurde gleich als Kandidat für den Kreistag aufgestellt.

Sie engagieren sich stark für die Kirche in Priort und sind mit der evangelischen Kirche verwurzelt – warum war die CDU keine Option?

Die SDP, beziehungsweise SPD, war eine unbelastete Partei, die sich neu gebildet hatte. Die CDU war zu DDR-Zeiten eine Blockpartei.

Mit der SPD sind sie gleich in den Kreistag eingezogen?

Ja, so habe ich auch erlebt, wie Burkhard Schröder durch den Kreistag Nauen zum Landrat gewählt wurde. Bis Ende 1993 war ich im Kreistag aktiv. Dem neuen havelländischen Kreistag gehörte ich zunächst nicht an. Aus familiären Gründen nahm ich eine Auszeit, habe mich mehr um die Parteipolitik gekümmert, wirkte ab 1998 in der Gemeindevertretung in Priort mit, später in Wustermark, und war fünf Jahre bis 2008 Ortsbürgermeisterin. Von 2003 bis 2019 war ich dann durchgängig Mitglied des Kreistages im Havelland.

Ihnen steht im März Ihre wohl letzte Sitzung im Kreistag als Vorsitzende bevor – gab es einen Plan für ihre politischen Aktivitäten?

Ich habe tatsächlich alles erreicht, was man als Ehrenamtliche im Kreistag erreichen kann, war Mitglied, Fraktionsvorsitzende und zuletzt Vorsitzende des Gremiums. Aber einen Plan gab es nicht. Ein Rückblick zeigt, dass ich eigentlich einen untypischen Weg gegangen bin. Ich habe mich immer in die Verantwortung nehmen lassen und sehe mich nicht als typischen Politiker. Beispielsweise wollte ich nie einen Rhetorikkurs absolvieren, nur weil es viele Politiker machen. Ich wollte authentisch bleiben und glaube, dafür bin ich auch immer gewählt worden und kam übrigens nie über eine Liste in die Vertretungen.

2014 haben die Kreistagsmitglieder Sie zur Vorsitzenden ihres Gremiums gewählt. Steht der Kreistagsvorsitzende eigentlich über dem Landrat?

Nein, jeder hat in seinem Bereich den Hut auf. Der Landrat ist der Repräsentant des Landkreises, Hauptverwaltungsbeamter und der rechtliche Vertreter des Landkreises nach außen, die Vorsitzende die Repräsentantin des Kreistages. Als Vorsitzende des Kreistages leite ich die Sitzungen, habe das Hausrecht, bei größerer Unruhe muss ich eingreifen. Ich bin jedoch froh, dass ich niemals Gäste oder Mitglieder des Kreistages des Raumes verweisen musste. Allerdings habe ich auch „dienstherrliche“ Aufgaben: So reicht Roger Lewandowski bei mir seinen Urlaub zur Genehmigung ein. Der Vorsitzenden kam es zu, nach seiner Wahl im Kreistag, den Landrat zu ernennen. Gibt es Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn, landen sie auf meinem Schreibtisch.

Was sind ihre Aufgaben, wie laufen politische Prozesse im Kreis bis zur Beschlussfassung ab?

Der Kreistag beschließt und bringt so Vorhaben auf den Weg. Ideen und Beschlussvorschläge können sowohl von den Kreistagsfraktionen als auch von der Verwaltung eingebracht werden. Die Tagesordnung stimmen Kreistagsvorsitzende und Landrat gemeinsam ab. Ich plane die Sitzungen und leite sie. Die Kreistagsbeschlüsse müssen von der Kreisverwaltung umgesetzt werden, der Kreistag überwacht dies.

Als Mitglied der SPD gehören Sie auch der Kreistagsfraktion an – können Sie sich als Vorsitzende in Debatten einbringen, hat ihre Meinung Gewicht?

Ich gehöre zwar, wie Sie richtig sagen, meiner Fraktion an und stimme über die Beschlüsse mit ab, die zuvor in der Fraktion beraten werden. Hier und in den Ausschüssen findet die Meinungsbildung statt. Die Vorsitzende des Kreistages sollte in Diskussionen während der Sitzung aber ihre Neutralität wahren, darf auf die Entscheidungen der Kreistagsmitglieder keinen Einfluss nehmen – nicht mit Worten, Gesten oder Mimik. Möchte ich meine persönliche Meinung einbringen, muss ich die Leitung abgeben.

Am 26. Mai treten Sie nicht erneut bei der Kommunalwahl für den Kreistag an. Die Havelländer haben dann die Möglichkeit, diejenigen politisch Aktiven zu wählen, von denen sie sich vertreten fühlen. Was möchten Sie den Wählern, mit ihren Erfahrungen auf den Weg geben?

Wie ich bereits in meiner Rede zum Neujahrsempfang sagte, wir stehen zunehmend unter dem Eindruck, dass die Welt aus den Fugen gerät – mit Gewalt und Feindlichkeit an vielen Orten – und Politikern, die sie schüren statt zu entspannen. Fremdenhass, Intoleranz und Gewalt sind keine Antworten auf die Herausforderungen dieser Tage und werden keinen Frieden stiften. Das Ringen um friedliche Lösungen braucht verantwortungsvolle Politiker auf allen Ebenen. Ich bitte alle Havelländer zu den Wahlen zu gehen, ihre Familien, Nachbarn und Freunde mitzunehmen und vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wählen Sie kluge, weise und weitsichtige Abgeordnete, die Europa, das Land Brandenburg und unseren Landkreis Havelland weiter voranbringen – oft sind es nicht die lauten Trommler.

Das sind sehr emotionale Worte, aber ändern sie etwas an der Politikverdrossenheit der Bürger? Woher, meinen Sie, kommt diese Verdrossenheit, was muss sich ändern aus Ihrer Sicht?

Die Politikverdrossenheit ist gegeben. Die Politiker müssen wieder mehr zuhören. Meiner Meinung nach rührt die Politikverdrossenheit von Dingen, die nicht gut gelaufen sind, auch in der Kommunikation. Nimmt man die Bundespolitik: Es ist aus meiner Sicht nicht zu verstehen, dass Menschen nach 40 Jahren Arbeit und mehr als Rentner noch eine Steuererklärung machen müssen. Viele haben auf Anraten privat vorgesorgt und müssen dann darauf Steuern zahlen. Sieht man dies in Zusammenhang, dass Banken gerettet, Konzerne steuerbegünstigt werden – ist das Verständnis einfach nicht gegeben. Auch bei der Flüchtlingskrise sind Fehler auf höherer Ebene gemacht worden. Oder die gesamte Dieseldebatte verunsichert die Bürger sehr. Sie hätte geordneter, nachvollziehbarer geführt werden müssen. Vieles ist in dieser Hinsicht handwerklich nicht gut gemacht. Die Menschen bilden sich dann mit Halbwissen eine Meinung. Ohne Fingerspitzengefühl war beispielsweise auch, dass Politiker, noch bevor eine Regierung gebildet war, ihre Diäten erhöhten. Argumentiert wurde u.a. mit den Lebenshaltungskosten. Bei den Senioren kommt eine Anpassung aber nicht an bzw. aus meiner Sicht zu wenig. Bürgern meiner Generation, die heute noch arbeiten, wird es (deutlich) schlechter gehen, als den meisten heutigen Rentnern. Hier scheint mir die Politik auf die jahrelangen Veränderungen zu langsam zu reagieren.

Was kann gegen die Verdrossenheit helfen?

Man kann sich selbst einbringen. Ist einem ein Thema wichtig, kann man Mitstreiter suchen und sich Gehör verschaffen. Eltern haben z.B. mit Petitionen und Eingaben viel erreicht, dass der Betreuungsschlüssel geändert und das letzte Kita-Jahr beitragsfrei ist. Nun gibt es Initiativen gegen Straßenausbaubeiträge. Die Gewählten sollten auf ihre Wähler eingehen und abwägen, was gerecht und machbar ist, gemeinsam nach Wegen suchen und diese ehrlich kommunizieren. Allerdings kann der einzelne Politiker oder eine Fraktion es nicht schaffen, wichtige Vorhaben umzusetzen, er muss Koalitionen und oft Kompromisse eingehen.