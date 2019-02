Eine Gefahrenpunkt für Radler verschwindet

Judith Melzer-Voigt

Gildenhall (MOZ) Die Stadt Neuruppin will einen Gefahrenpunkt für Fahrradfahrer entschärfen: Immer wieder kommt es am Hermsdorfer Weg in Gildenhall zu kritischen Situationen, manchmal mit schwerwiegenden Folgen. Das soll sich nun ändern.

Der Radweg am Hermsdorfer Weg, gleich hinter der Gildenhaller Grundschule in Richtung See, gilt als schwierig. Grund dafür ist eine 90-Grad-Kurve. Diese befindet sich hinter einer kleinen Anhöhe, sodass Fahrradfahrer vor Ort mitunter eine hohe Geschwindigkeit erreichen. Beinahe-Unfälle sind da programmiert. Echte Zusammenstöße gab es bisher zwar selten. Wenn es aber dazu kommt, dann mit schwerwiegenden Folgen: Zuletzt hatte es am 16. Januar einen Unfall am Hermsdorfer Weg gegeben. Zwei Radfahrer waren am Morgen zusammengestoßen. Beide waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Für beide Männer – einer 24, der andere 39 Jahre alt – endete der Tag im Krankenhaus. Die Verletzungen des 39-Jährigen waren lebensbedrohlich.

Die Neuruppiner Stadtverwaltung sieht sich nun in der Pflicht, etwas zur Gefahrenabwehr zu unternehmen, wie Tiefbauamtsleiter Norman Gröer bestätigt. „Wir waren jetzt vor Ort und haben uns diese Stelle angeschaut.“ Demnächst wird dort eine Umlaufsperre (siehe Kruschel) installiert, so Gröer. Wichtig sei es, die Geschwindigkeit der Fahrradfahrer zu reduzieren. Als sich die Vertreter der Verwaltung den Gefahrenschwerpunkt angeschaut haben, sind sie Zeuge dessen geworden, was zu den Beinahe-Unfällen und schweren Zusammenstößen führt: Aufgrund des Tempos schneiden die Radfahrer die Kurve. „Das ist natürlich einfacher als außen zu fahren“, sagt Gröer. „Aber die Einsicht ist nicht gegeben.“ Am Rand des Weges befindet sich ein Privatgrundstück samt hoher Hecke und Zaun.

Die Umlaufsperre ist nicht das einzige, was sich vor Ort verändern wird: „Wir werden dort auch Schilder aufstellen, dass man absteigen muss“, kündigt der Tiefbauamtsleiter an. Die einzelnen Teile der Sperre werden so weit voneinander entfernt sein, dass ein Fahrrad mit Anhänger durchpasst. Nur sollte dieses künftig geschoben werden. „Einige werden absteigen, andere nicht“, weiß Norman Gröer. „Aber wir nehmen auf jeden Fall schon mal Geschwindigkeit raus.“

Ein Spiegel an dieser Stelle wäre möglich. „Aber da muss man auch reinschauen“, so Gröer. „Und im Dunklen ist das sowieso schwierig.“ Zusätzlich wurde bereits die Beleuchtung verbessert.„Wir können kurzfristig keine andere Lösung anbieten“, erklärt Baudezernent Arne Krohn. Der Grundstückseigentümer auf der Ecke könne ja nicht enteignet werden, um die Kurve zu verlängern und somit zu entschärfen.

Das Vorhaben soll so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das wird aber doch noch etwas dauern. Derzeit wird im Rathaus an den Plänen gearbeitet. Die Verwaltung muss den Auftrag anschließend vergeben. „Ich hoffe, dass wir das noch im Februar hinbekommen“, sagt Norman Gröer.