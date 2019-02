Galerist Jörg Zieprig denkt an Aufhören

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In spätestens dreieinhalb Jahren wird Galerist Jörg Zieprig in Rente gehen. Noch bleibt Zeit, einen Nachfolger einzuarbeiten. Dazu müsste die Stadt aber Geld bereitstellen.

Grund genug, einen Appell an die Stadtverordneten zu richten, das erreichte Niveau zu halten. Am besten würde das funktionieren, wenn er bereits jetzt seinen möglichen Nachfolger einarbeiten könnte. „Es wäre gut, dass fortzuführen, was wir über die Jahre aufgebaut haben. Denn es wäre fatal, wenn es wegbricht und letztlich ins Leere läuft“, gibt Zieprig zu bedenken, der im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Doch über das Renteneintrittsalter hinaus in Zehdenick tätig zu bleiben, kommt für den sehr engagierten Kulturschaffenden nicht in Frage. Zu sehr belastet ihn die ständige Fahrerei zwischen seinem Wohnort in Berlin und der Klosterscheune. Klug vorausschauend zu handeln, sei nun das Gebot der Stunde. Am besten wäre die Übergangszeit zu meisten, in dem die Stadt die nötige Mittel bereit stellt, um jemanden drei Jahre halbtags zu beschäftigen, der später dann die Leitung der Einrichtung übernehme können. „Da geht es nicht um tausend Euro mehr im Jahr, das kostet schon 20 000 Euro extra. Das ist eine politische Entscheidung, das müssen die Stadtverordneten beschließen“, ist sich Zieprig der Tragweite seines Appells durchaus bewusst. „Mit einem Praktikanten funktioniert das nicht. Das Haus steht und fällt mit dem Kopf an der Spitze. Ein Zusammenbruch ist schneller da, als dass man später wieder etwas Neues aufbaut“, warnt Zieprig vor einem ungeordneten Übergang. „Meine Zeit ist nicht unendlich“, stellt er fest. Am besten geeignet für die Aufgabe wäre jemand aus der Region, der aber durchaus über eine entsprechende Bildung verfügen sollte, ein Kulturwissenschaftler oder -historiker wäre ideal für die Aufgabe. Allerdings sollte er oder sie auch entsprechende Kontakte nach Berlin haben, um Künstler für Auftritte in Zehdenick zu verpflichten. Alle andere Versuche, Entlastung zu bekommen seien bislang gescheitert. Sogar die schon bewilligte Stelle für ein Freiwilliges Kulturelles Jahr musste der Trägerverein im vergangenen Jahr wieder zurückgeben, weil sich niemand fand, der die Stelle haben wollte, nachdem Annalena Schulz ihr freiwilliges Jahr beendet hatte. Zwei oder drei Interessierte habe es gegeben, tatsächlich aber wurde daraus nichts. Jemand aus der Region sei ebenso willkommen wie jemand, der von außerhalb kommt. Denn neben einem Taschengeld werde auch ein Zimmer finanziert. Obendrauf gebe es noch ein Brandenburg-Ticket der Bahn, um mobil zu bleiben. Eine interessante, vielseitige Aufgabe locke in der Klosterscheune.

Annalena Schulz, die bis Mitte vergangenen Jahres die erste und bisher einzige Freiwillige in der Zehdenicker Klosterscheune, hatte sich äußerst lobend über ihre Tätigkeit in der Kultureinrichtung geäußert. Sie hätte sich nichts Besseres als Vorbereitung auf ihr Studium vorstellen können, sagte sie später. Und ein freiwilliges kulturelles Jahr in der Klosterscheune zu absolvieren, sei allemal besser, als irgendwo in einem Berliner Museum Erfahrungen zu sammeln, wo die Freiwilligen meist im Archiv versauern würden, gibt Zieprig zu bedenken. Er könne daher gar nicht verstehen, warum alle nach Berlin wollen.

„Wir bieten einen umfangreichen Einblick in den Kulturbetrieb“, verspricht er eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Denn sollte sich doch noch jemand finden, könnte der Verein die Stelle neu beantragen.