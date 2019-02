Nach Wolfsrissen in Niedersachsen: Pferdehalter aus Oberhavel in Sorge

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Unter Reitern und Pferdehaltern Oberhavels nehmen die Sorgen vor möglichen Wolfsattacken zu. „Es ist doch nur eine Frage der Zeit, wann es auch bei uns zu Wolfsrissen kommt“, ist sich Tobias Pfitzmann, Vorsitzender des Kreisreiterbands Oberhavel, sicher.

Noch sei nichts passiert, sagt Pfitzmann weiter, der einen großen landwirtschaftlichen Betrieb in Linde (Löwenberger Land) mit Pferdezucht betreibt und zugleich Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Ruppiner-Schweiz ist, „aber von etwas anderem auszugehen, ist blauäugig. Auch bei uns wird der Wolf zuschlagen.“ Pfitzmann verweist dabei auf Fälle aus Niedersachsen, wo im Dezember vergangenen Jahres ein Wolf ein Fohlen gerissen und ein weiteres Pferd verletzt worden sein soll. Diese beiden Fälle sind tatsächlich belegt. Bestätigt werden sie vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Naturschutz, der die Wolfsrisse in der Übersicht „Nutztierschäden“ veröffentlichte: „Ein Pony tot, ein Pony verletzt“, heißt es da für den 13. Dezember 2018.

Auch andere Pferdehalter in Oberhavel sind mittlerweile vorsichtiger geworden. „Seit einem Jahr bringen wir nachts unsere Kleinpferde wie Fohlen und Ponys rein, um sie zu schützen“, sagt Daniela Klein vom Pferdeparadies Freienhagen. „Uns bereitet der Wolf definitiv Sorgen. Zum Glück ist noch nichts passiert.“ Ganz anders und sehr kurz reagiert Stephan Karbe von der „Little King Ranch“ in Ribbeck bei Zehdenick: „Der Wolf ist bei uns kein Thema.“

Tobias Pfitzmann hat für den Wolf spürbar wenig übrig. „Der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Der bestand reguliert sich nicht selbst. Außerdem leben wir in einer Kulturlandschaft und nicht in einer Wildnis.“ Mit dem Beutegreifer hat Pfitzmann selbst noch keine Begegnungen gehabt, seine Pferde aber schon. Er vermutet, dass Wölfe auch im Löwenberger Land unterwegs waren. „Man merkt schon, dass die Pferde sind unruhiger geworden sind.“ Auch habe es auf seinem Gelände einige Weideausbrüche gegeben, die er auf den Wolf zurückführt. Die Tiere seien in Panik geraten und durch den Zaun gegangen. „Alle Nutztiere sind gefährdet“, sagt der Brandenburger Wolfsbeauftragte aus Rheinsberg, Robert Franck. „Damit gehören auch Pferde zur Beute eines Wolfs“. Noch sei in der Region kein Wolfsriss bekannt geworden. Doch auszuschließen sei es nicht. „Man muss den Wolf im Auge behalten“, so Franck.