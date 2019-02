Neue Gehwege unterstreichen historischen Dorfcharakter

Martin Risken

Kappe (MOZ) Befürwortet hat der Ausschuss für Bauen und Ordnung den Neubau der Gehwege in Kappe sowie eine Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Das Gremium folgte damit einstimmig der Empfehlung der Stadtverwaltung und des Ortsbeirates, die sich für einen beidseitigen Gehweg unter Beibehaltung der jetzigen Linienführung ausgesprochen hatten. Jeweils 640 Meter beträgt die Ausbaulänge, die Breite soll 1,36 Meter betragen und die neuen Gehweg mit Betonsteinpflaster ausgestattet werden. Darüber hinaus können 29 neue Straßenlaternen wechselseitig aufgestellt werden, natürlich mit moderner LED-Technik. Keinen Anklang fanden die von Planer Frank Lipka vorgestellten Ausbaualternativen. Er machte den Vorschlag, die vorhandenen Gehwege, die sich nach Angaben der Verwaltung in einem sehr desolaten Zustand befinden, zu entfernen und stattdessen einen einseitigen Gehweg entlang der Dorfstraße neu zu bauen. Dann würden auch 19 Straßenlampen ausreichen. Noch etwas radikaler mutete Lipkas dritter Vorschlag an: Rückbau der alten Gehwege und Verbreiterung der Dorfstraße, um diese in eine Mischverkehrsfläche zu verwandeln. Auch dann würden 19 LED-Leuchten ausreichen. Die jetzt befürwortete Variante mit zwei neuen Gehwegen ist mit geschätzten Baukosten von rund 280 000 Euro nicht die billigste, sie liegt im Mittelfeld der drei Vorschläge.

Der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) begrüßte die Planung für neue Gehwege in Kappe, über die schon seit Jahren gesprochen werde. Auch der notwendige Grunderwerb stelle nun keine Hürde mehr da. Die nun favorisierte Variante unterstreiche den historischen Dorfcharakter.

Knackpunkt bei dem Vorhaben bleibt aber die Finanzierung. Bislang sind nur die Gelder für die Vorplanung im Haushalt enthalten gewesen. „Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist durch Haushaltsbeschluss der kommenden Jahre zu sichern“, weist Fachbereichsleiter „Bürgerservice“, Fred Graupmann, auf die ungeklärte Frage hin, wann genau das Vorhaben realisiert werden soll. Zurzeit hat die Kommune nicht einmal ihren Haushalt für 2019 beschlossen. Deshalb gibt es nur eine vorläufige Haushaltsführung.(ris)