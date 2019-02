Vergiftete Vögel: Polizei stellt Ermittlungen ein

Christian Schönberg

Rossow (MOZ) Wenn der Rossower Fall vergifteter Wildvögel vom Herbst 2016 aufgeklärt worden wäre – es wäre spektakulär gewesen. Wäre... Aber so passierte es in diesem Fall wie bei allen ähnlichen: Die Ermittlungsakten mussten geschlossen werden, ohne die Täter gefunden zu haben.

Der Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke (B’90/Grüne) hat sich das vom zuständigen Agrar- und Umweltministerium auflisten lassen: Seit 2014 gab es in Brandenburg 245 Fälle, bei denen Wildtiere illegal getötet wurden. 39 Tiere gab es in Ostprignitz-Ruppin – darunter die vergifteten 30 Kolkraben und sechs Mäusebussarde nahe der Geflügelfarm bei Rossow. Verurteilt wurden bislang im selben Zeitraum brandenburgweit nur drei Straftäter.

„Ich war völlig überrascht über die geringe Aufklärungsquote“, sagte Raschke am Dienstag. Er ist sich sicher, dass das Land zu wenig tut, Denn die Regelungen im Bundesnaturschutzgesetz mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren seien scharf genug: „Was wir brauchen, ist eine bessere Aufklärung durch die Landesbehörden.“ Personal bei den Staatsanwaltschaften oder beim Landeskriminalamt müssten aufgestockt, spezialisiert und Aktionen gebündelt werden. „Wenn die Aufklärungsquote so niedrig bleibt, öffnen wir der Selbstjustiz Tür und Tor“, so Raschke.

Tatsächlich gibt es viele Motive, Wildtiere trotz Schutzstatus illegal zu töten. Das beste Beispiel ist der Wolf, der von Jägern und Tierhaltern als Konkurrent angesehen wird. Elf Exemplare der einst ausgestorbenen Tierart sind landesweit seit 2014 illegal geschossen worden. Selbst vor den in der Mark extrem seltenen Schreiadlern machten Übeltäter keinen Halt: Im vorigen Jahr sind zwei getötete Individuen, in Oberhavel sowie der Uckermark, entdeckt worden.

„Futterneid“ – so benennt Dr. Torsten Langgemach, Leiter der Vogelschutzwarte Buckow, das Motiv für solche illegalen Tötungen. Doch gerade beim Beispiel Kolkrabe betont er, dass es ganz andere und wirkungsvollere Lösungen als beispielsweise Abschüsse gibt. „Anfang der 1990er-Jahre haben sie uns sehr beschäftigt“, sagt Langgemach mit Blick auf die größten Rabenvögel Europas. Vor allem Viehzüchter waren erbost, wenn die Raben neu geborenem Tiernachwuchs auf den Weiden nachstellten. „Das hat damals sehr viel Aufsehen verursacht“, sagt Langgemach. „Aber bei einigen Verdachtsfällen hat sich herausgestellt, dass es gar keine Kolkraben waren.“

Dennoch nahmen sich die Experten der Sache intensiv an – und fanden heraus, dass das Problem oft menschengemacht war. Müllhalden oder Futterstreu in der Nähe der Koppeln lockte die Kolkraben an. Die Verlegung der Tierherden allein hat oft schon geholfen, dass es zu keinen Raben-Attacken mehr kam – auch ohne den Bestand der Vögel massiv zu dezimieren.

„Ein aussagekräftiges Beispiel hatten wir, als Rinder auf einer Fläche abkalbten, die von hohen Kiefern umstanden war“, erinnert sich Langgemach. Auf den hohen Bäumen hatten die Kolkraben einen bevorzugten Ansitz. Die Wege zur Attacke aufs Neugeborene waren verführerisch kurz. Der Landwirt verlegte einfach den Schlaf- und Fressplatz seiner Mutterkühe – und nichts passierte mehr. „Letztlich haben damals Landwirte in den 1990ern auch erste Erfahrungen gesammelt und viel experimentiert“, so Langgemach. Risikogeburten bei Rindern, die ein gefundenes Fressen für die Kolkraben waren, gebe es auch viel weniger, weil sich die Zucht durch Erfahrungen weiter entwickelt habe. „Wir haben damals aber auch zum Teil abgeschossen und festgestellt, dass es nicht die Lösung ist: Ein angeschossener Kolkrabe hat dann doch weiter gefressen“, so Langgemach. Die Gestaltung des Umfelds und das Überdenken alter Gewohnheiten – das sei das A und O gegen Kolkraben-Angriffe.

Dass die Vögel aber Gänse hätten attackieren können, wie sie in Rossow gezüchtet werden, schließt der Biologe kategorisch aus. Und auch als Seuchenüberträger fürs Geflügel von Tierhaltern kämen die schwarzen Vögel ebenso wenig in Frage wie Mäusebussarde. „Sie legen keine Zugstrecken zurück wie zum Beispiel Enten- oder Gänsevögel“, so Langgemach. Deshalb erscheint es ihm rätselhaft, warum es zur Gift-Attacke von Rossow kam. Selbst wenn die Sache dort unaufgeklärt bleibt – es sei schon ein wichtiges Zeichen, dass durch Ermittlungen selbst Druck gemacht werde, so Langgemach: „Die, die so etwas machen, sollen spüren, dass das nicht hingenommen wird.“