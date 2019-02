Bürgermeister sagt nichts zum „Lunik“-Treffen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Etwa einen Monat ist es nun her, dass Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer (SPD) nach Hamburg gefahren war. Grund war ein Gespräch mit dem Eigentümer vom ehemaligen Hotel Lunik. Doch seitdem gab es seitens des Stadtoberhauptes keine Angaben zu dem Treffen, was unter anderem in den sozialen Medien zu Kritik geführt hat. Auch eine schriftliche Anfrage der Märkischen Oderzeitung nach einer bereits erfolgten mündlichen brachte keinen Erfolg. Die knappe Antwort aus der dortigen Presseabteilung am Dienstag lautet: „Wie ich schon mitgeteilt hatte, gibt es von unserer Seite keinen Kommentar zu dem Treffen und zum Inhalt des Gespräches.“