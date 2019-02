Forstmuseum erregt die Gemüter

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Auseinandersetzung um Perspektiven für das leer stehende Forstmuseum in Fürstenberg gehen in die nächste Runde. Während der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten plädierte die Fraktion Pro Fürstenberg für eine Ansiedlung von Start-Up-Unternehmen in dem Gebäude.

Ein Rohkrepierer sei das von der Firma BTE (Beratung, Tourismus, Entwicklung der Region) vor gut zwei Jahren präsentierte Nutzungskonzept für das ehemalige, 2013 geschlossene Brandenburger Forstmuseum gewesen, erklärte Raimund Aymanns, Chef der Pro-Fürstenberg-Fraktion, unumwunden.

Ohnehin sei seitdem nichts passiert, so dass es dringend an der Zeit sei, eine alternative Option ins Auge zu fassen. In einer eigens für den öffentlichen Teil erarbeiteten Beschlussvorlage heißt es dazu von Pro Fürstenberg: „Der Bürgermeister wird beauftragt, die Möglichkeiten zur Ansiedlung von Start-up-Unternehmen und die Fördermöglichkeiten für die Räumlichkeiten des vormaligen Forstmuseums zu prüfen und das Ergebnis den Stadtverordneten kurzfristig mitzuteilen“. Wobei man nicht falsch verstanden werden wolle: Bereits diskutierte Alternativen wie das Bürgerzentrum oder ein Ärztehaus blieben weitere Optionen. Das Zentrum für Start-Up-Firmen sollte parallel dazu geprüft werden.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erwiderte, es sei erfreulich, dass die Stadtverwaltung „endlich einen konkreten Handlungsauftrag bekomme“. Mehrfach sei der Versuch unternommen worden, Perspektiven für das Forstmuseum zu schaffen. Dazu gehöre auch das Konzept der Firma BTE.

SPD-Stadtverordneter Lothar Kliesch betonte, es sei außerordentlich ärgerlich, dass noch immer keine Alternativen für das Forstmusemu, wie ein Gemeinde- oder Bürgerzentrum, realisiert wurden. „Der Eindruck entsteht, dass so ein Zentrum den Bürgern vonseiten der Verwaltung bewusst vorenthalten wird“, merkte Kliesch an. Mehrmals im Monat sollte dieses vorzügliche Haus öffentlich zugänglich gemacht werden. Fotoklub, Keramikzirkel, vieles sei dort für Interessengemeinschaften machbar. Private Nutzung sollte mit öffentlicher einhergehen, betonte Kliesch, ohne näher auf Haftungsfragen, Versicherung, und ständige Kosten für den Betrieb einzugehen. Vielmehr erneuerte er bei der Gelegenheit seinen Vorschlag, die Stadtverwaltung möge aus dem viel zu unpraktischen Rathaus aus- und in den ehemaligen Kindergarten neben dem Museum umziehen.

Olaf Bechert, CDU-Stadtverordneter, begrüßte den Vorstoß von Aymanns. „Gut, dass das Thema wieder auf dem Tisch ist“, sagte er und verband dies mit der Hoffnung, die Immobilie „Stück für Stück in Teilen wieder mit Leben erfüllen zu können“. Weitgehend einig war sich der Stadtrat darüber, es zu begrüßen, dass der Pflegedienst Senio-Vital wegen des jüngsten Brandes das Haus als Ausweichquartier nutzten kann. Dem Beschlussantrag wurde mit einer Enthaltung stattgegeben.