Raub im Monstertruck vor Gericht

Roland Becker

Velten/Neuruppin (MOZ) Vor dem Neuruppiner Landgericht müssen sich seit Dienstag zwei Berliner verantworten, denen schwerer räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird. Laut Anklage sollen sie am 3. Oktober aus einem Wohnwagen einer Schaustellerfamilie in Velten Geld, Uhren, Schmuck sowie eine gefüllte Schmuckschatulle gestohlen haben.

Die 27- und 28-jährigen Angeklagten schwiegen laut Gerichtssprecherin Iris le Claire am Montag in der Verhandlung. „Sie wollten sich weder zu ihrer Person, noch zu den Vorwürfen einlassen“, berichtete le Claire. Sechs Zeugen bestätigten allerdings am ersten Verhandlungstag die Ermittlungsergebnisse.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatten die beiden Angeklagten einen Wohnwagen auf dem Deeg-Parkplatz an der Berliner Straße (ehemaliger Götzenbaumarkt) aufgebrochen. Dort gastierte Anfang Oktober eine Schaustellertruppe mit einer Monstertruck-Show. Die Täter waren bereits mit den erbeuteten Wechselgeld von 300 Euro und dem anderen Diebesgut auf der Flucht zu ihrem Auto, als einige Schausteller den Diebstahl entdeckten. „Diese sollen versucht haben, die Flucht zu unterbinden“, sagte le Claire. Dabei soll die Situation eskaliert sein. Eine Angeklagter habe aus dem Fluchtfahrzeug eine Eisenstange und ein Klappmesser geholt und damit in Richtung der Verfolger gestikuliert. Mit dem Einsatz dieser Gegenstände wurde juristisch gesehen aus dem Einbruchsdiebstahl ein schwerer räuberischer Diebstahl. Die Waffe gilt als Messer, die Eisenstange als waffenähnlicher Gegenstand.

Trotz der bedrohlichen Situation soll es mehreren Schaustellern gelungen sein, den Eimer, in dem sich die Münzen befanden, wieder an sich zu reißen. Dabei sei es zu einer Schubserei gekommen. Außerdem hätten die Angeklagten damit gedroht, „euch die Hells Angels auf den Hals zu hetzen“ und verkündet, sie würden „mächtige Leute“ kennen. Im Endeffekt lernten sie an diesem Tag die Polizei kennen.

Hieß es im damaligen Polizeibericht noch, dass die Täter mit ihrem Wagen geflüchtet und dabei von Beamten samt Diebesgut gestellt worden seien, endete der Fall laut Anklageschrift ein wenig anders. Den Dieben sei das Erbeutete abgenommen worden und sie selbst seien überwältigt worden. Wenig später erfolgte die Verhaftung.

Die Verhandlung soll am 14. Februar fortgesetzt werden. Dann hört das Gericht zwei Polizisten als Zeugen an, die am Einsatz beteiligt waren. Am zweiten Verhandlungstag könnte das Urteil gesprochen werden.