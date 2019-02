Land Brandenburg fördert Fürstenberger Verstehbahnhof

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Über dem Bahnhof Fürstenberg hat das Land ein Förder-Füllhorn ausgeschüttet – genauer gesagt für das Projekt „Verstehbahnhhof“ des Vereins „havel:lab“ von Daniel Domscheit-Berg.

Für die Anschaffung von Laptops, Taschen und USB-Mäusen stellen Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) jeweils 4 000 Euro bereit. Das Geld stammt aus Lottomitteln. Honoriert und unterstützt werde damit ein Projekt, mit dem in der ehemaligen Wartehalle des Bahnhofs Fürstenberg ein Ort für junge Menschen geschaffen wurde, um ihnen den Umgang mit Technologien im Zeitalter der Digitalisierung zu vermitteln.

Neben praktischen Fähigkeiten wie Elektronik-Löten und Programmieren werden von Initiator Daniel Domscheit-Berg und seinen Mitstreitern theoretische Fragen besprochen. Wesentlicher Bestandteil sei „der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien und anderen sensiblen Daten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes.

Ministerpräsident Woidke erklärte anlässlich der Förderung: „Im Verstehbahnhof steht die Freude am Entdecken, Lernen und Verstehen an erster Stelle. Die Werkstatt fördert die Kreativität junger Genies, unabhängig von ihrem sozialen Status oder ihrer Herkunft. Hier wird Digitalisierung begreifbar und erlebbar gemacht. Ein wirklich wunderbares Projekt.“

Bildungsministerin Ernst: „Kinder und Jugendliche für die digitale Welt fit zu machen, ist eine vorrangige Aufgabe. Medienbildung findet in der Schule statt und sollte durch Angebote in der Freizeit unterstützt werden. Wichtig ist, das in der Schule Gelernte kreativ mit den digitalen Angeboten zu verknüpfen. Gute Ausstattung und kompetente Anleitung sind notwendige Voraussetzungen dafür. Der Projektträger kooperiert bereits mit mehreren Schulen und strebt Kooperationen mit weiteren im Landkreis an. Damit wirkt das Projekt als Multiplikator auch über die Region hinaus.“ Bereits im September 2018 zeichnete die Staatskanzlei den Verstehbahnhof als Demografie-Beispiel des Monats aus.