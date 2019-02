Haltloser Vorwurf

Frankfurt (Oder) (MOZ) An der Schweinemastanlage in Tornitz haben Brandenburgs Grüne offensichtlich einen Narren gefressen – was natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist. Denn vielmehr haben sich die Grünen-Abgeordneten im Landtag und verschiedene Umweltverbände in die Idee festgebissen, die Anlage möglichst schnell ins Aus zu bringen.

Zuletzt jedenfalls stand Tornitz aufgrund verschiedener Initiativen von Gegnern immer wieder am Pranger. Nicht ohne Grund: Es ist eine der größten Mastanlagen in Brandenburg – ein Riesenstall. Diese Tatsache allein muss aber nicht bedeuten, dass es sich um ein schwarzes Schaf handelt.

Auch große Betriebe können Umweltauflagen vorbildlich erfüllen. Gleichzeitig können kleinere Betriebe hierbei nicht ganz so zuverlässig agieren. Wie auch immer. Der aktuelle Vorwurf zur Differenz zwischen genehmigten und gemeldeten Tieren ist jedenfalls haltlos und sollte sich gegen den Gesetzgeber beziehungsweise die Kontrollbehörden richten.