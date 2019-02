Schönow baut weiter Straßen aus

Kai-Uwe Krakau

Schönow So wie andere Ortsteile von Bernau auch hat sich Schönow einige Projekte für dieses Jahr vorgenommen. „Wir werden vor allem weitere Straßen grundhaft ausbauen“, sagte Ortsvorsteherin Adelheid Reimann. Erste Gespräche mit den Anliegern hätten bereits stattgefunden. Bei den betroffenen Straßen handele es sich um den letzten Abschnitt der Wiesenstraße, der Schönerlinder Straße sowie der Fischerstraße, so die SPD-Politikerin. Darüber hinaus solle auch die Liepnitzstraße ausgebaut werden. „Dort werden auch Arbeiten zur Regenwasserentsorgung stattfinden“, erklärt sie.

Ebenfalls auf der Agenda steht die Vervollständigung der Entwässerungskonzeption für Schönow. In diesem Zusammenhang werden nach Angaben von Adelheid Reimann auch die bereits begonnenen Arbeiten an Überflutungssicherungen an Gräben und technischen Anlagen fortgesetzt.

Auch für bessere Bedingungen im Bildungswesen wird in Schönow in diesem Jahr etwas getan. So sollen zunächst die Planung und anschließend der Umbau des ehemaligen Hortgebäudes auf dem Hof der Grundschule in Angriff genommen werden. Weitere Maßnahmen seien im Kita-Bereich, in der Schule sowie im Gemeindezentrum geplant, sagte die Ortsvorsteherin, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Ein wichtiges Anliegen, das dem Ortsbeirat sehr am Herzen liegt, ist die Anpflanzung von Bäumen, darunter auch Obstbäumen, im Gebiet von Schönow. „Die einzelnen Mitglieder des Ortsbeirates haben natürlich viele kleinere Wünsche für 2019“, so Adelheid Reimann. Dazu gebe es jedoch weder entsprechende Anträge noch Beschlüsse. Die Ortsvorsteherin betont ausdrücklich, dass für die genannten Vorhaben „sehr viel Geld“ in den Haushalt der Stadt Bernau eingestellt wurde.

In dem Zahlenwerk sind auch zwei Vorschläge aus der Diskussion um den Bürgerhaushalt 2019 verankert. So werden 6000 Euro für die Wegsicherung vor der Grundschule Schönow eingesetzt. Für weitere 1500 Euro ist vorgesehen, mehrere Bänke in dem Bernauer Ortsteil aufzustellen.

Insgesamt standen im Bürgerhaushalt 100 000 Euro zur Verfügung. 58 Vorschläge waren aus der Bevölkerung eingegangen, 19 davon bestätigten die zuständigen Ausschüsse für eine Votierung durch die Einwohner. An der Abstimmung hatten letztlich 488 Bernauer teilgenommen.

Der Ort Schönow ist seit 1375 im Landbuch des Kaisers Karl IV. beurkundet. Seit der Gebietsreform im Oktober 2003 ist er ein Ortsteil der Stadt Bernau. Nach dem Zweiten Weltkrieg behauptete sich Schönow als Industrie- und Wissenschaftsstandort. Das Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere genießt heute weltweite Anerkennung.