Der Himmel zum Greifen nah

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Faltblätter der Sternenfreunde Eberswalde sind am Dienstagnachmittag im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum „Offi“ in Bad Freienwalde nicht zu übersehen. Wer sich für ihre Ausstellung interessiert, muss nur die Treppe hoch in den kleinen Saal. Dort ist die Ausstellung des 2005 gegründeten Vereins jetzt das zweite Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. „Nach der Stadtbibliothek in Eberswalde“, wie der zweite Vorsitzende Wolfgang Besein berichtet. „An Nachfragen dafür mangelt es uns nicht.“ Etwa vier Wochen werden die Aufnahmen der Sternenfreunde im „Offi“ bleiben.

Der Kontakt sei dort bei der Veranstaltung mit Sigmund Jähn im November zustande gekommen. Der Kosmonaut war 1978 der erste Deutsche im Weltall und ist auch Namensgeber der Sternwarte der Eberswalder Sternenfreunde. Diese sei 2012 dank der Unterstützung des Landkreises Barnim auf der Karl-Sellheim-Schule eingerichtet worden. Auch die Sparkasse Barnim gehöre zu den Förderern des Vereins. „Hier im ,Offi‘ haben wir uns auch eine Unterschrift von Sigmund Jähn geholt, die wir in Eberswalde künftig zeigen werden“, erzählt Wolfgang Martin, der in Bad Freienwalde zu Hause ist. Er ist nicht der einzige Kurstädter, der Mitglied in dem Verein ist. Treffpunkt ist jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Sternwarte. Interessierte seien dazu stets willkommen. „Astronomie ist nicht kompliziert“, sagt Wolfgang Martin. „Sie fängt mit dem einfachen Beobachten des Himmels an.“ Den Blutmond vor drei Wochen habe er an der Ostsee allerdings verpasst. „Bei Wolken oder Hochnebel sieht man ja leider nichts.“ Mit der Ausstellung wolle der Verein den Sternenhimmel über der Region in seiner Lichterfülle, Schönheit und unvorstellbaren Weite zeigen.

„Offi“, Berliner Straße 75, geöffnet Montag und Freitag 9 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 21 Uhr sowie Sonnabend 14 bis 19 Uhr