Großer Laternendeal geplant

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Fünf Beschlüsse ausschließlich zur Straßenbeleuchtung sind zur nächsten Sitzung des Stadtparlaments geplant. Die Stadt will die Betreibung neu regeln und das Netz verkaufen, nur, um die Straßenlaternen weiterhin kommunal betreiben zu können und „smart“ zu machen.

Bei dem Deal geht es darum, die Betreibung der öffentlichen Straßenbeleuchtung in der Stadt weiterhin durch eine kommunale Gesellschaft erledigen und ausbauen zu lassen. Der Betreibervertrag mit den Stadtwerken läuft Ende 2019 aus. Die neue Betreibung und anstehende Vorhaben wie die geplante Umstellung auf LED-Technik oder weitere Investitionen für den digitalen Ausbau müsste die Stadt öffentlich ausschreiben, bei der Größenordnung von mehreren Millionen Euro sogar EU-weit. Um das zu verhindern, hat die Stadt ein Inhouse-Geschäft vor. Das bedeutet, dass sie die öffentliche Aufgabe Straßenbeleuchtung an eine ihr zugehörige Gesellschaft vergibt. Unter klar definierten Bedingungen kann diese Vergabe nämlich ohne Ausschreibung erfolgen.

Als erstes braucht die Stadt zunächst eine 100-prozentige Tochter, die das leisten kann. In den Schwedter Stadtwerken sind die Konzerne Edis und EWE als Mitgesellschafter beteiligt, das schließt Inhouse-Geschäfte aus. Im ersten Beschluss will die Stadt deshalb ihre Gesellschaft InfraSchwedt, bisher eine reine Entwicklungsgesellschaft für den Industrieparks am PCK unter Geschäftsführung von Vize-Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe, um den Geschäftszweck Straßenbeleuchtung erweitern. Zweitens sollen die Technischen Werke um die Geschäftsfelder der InfraSchwedt erweitert werden. Dann sollen drittens alle Anteile der InfraSchwedt an die Technischen Werke übertragen werden. Als Tochter der Technischen Werke soll der InfraSchwedt viertens die Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung von der Stadt übertragen werden. Fünftens ist der Verkauf des Straßenbeleuchtungsnetzes an die Stadtwerke und die Integration des separaten Beleuchtungsnetzes in das Stromnetz der Stadtwerke geplant.

Die Kommunalunternehmen Stadtwerke und Technische Werke können anschließend im Unternehmensverbund Investitionen in den Ausbau der Beleuchtung unter sich klären. Bis auf die Umrüstung auf LED-Technik, die mehrere Millionen Euro kostet und einige Jahre dauern wird, sind die Vorhaben noch nicht näher erläutert. Angedeutet sind der geplante Ausbau von Datennetzen wie WLAN und 5G, Verkehrsüberwachung, Verkehrssteuerung, Elektromobilität und Umweltbeobachtung.

Das ganze Konstrukt muss noch vom Stadtparlament bestätigt und von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. IHK und Handwerkskammer äußern sich in Stellungnahmen dem Vorhaben gegenüber sehr kritisch und begründen das mit der generellen Kritik an wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt. Der Bürgermeister verteidigt den Deal für Schwedt, die Straßenbeleuchtung werde damit günstiger und moderner. „Dem Handwerk wird damit kein Auftrag weggenommen“, sagt Jürgen Polzehl, „letztlich realisieren doch die Firmen in der Region den Austausch der Lampen.“