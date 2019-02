Altmaier tritt eine wichtige Diskussion los

Berlin (MOZ) Ludwig Erhard ist für jeden Bundeswirtschaftsminister das Maß aller Dinge, insbesondere wenn er das Parteibuch der CDU hat.

„Wohlstand für alle“ durch die soziale Marktwirtschaft lautete das große Versprechen des Franken, an dem sie sich messen lassen müssen. Peter Altmaier, der derzeitige Amtsinhaber, hat noch ein zweites Vorbild: Franz Josef Strauß, der vor gut einem halben Jahrhundert dafür sorgte, dass Airbus zum großen europäischen Anbieter von Verkehrsflugzeugen wurde.

Das gelang nur mit einer kräftigen Anschubfinanzierung von staatlicher Seite, also dem Gegenteil von Marktwirtschaft. So entstand erfolgreich ein europäischer Gigant. Andernfalls würden die USA heute diesen Markt völlig dominieren.

Diesen Erfolg hatte Altmaier im Hinterkopf, als er seine „Nationale Industriestrategie 2030“ aufschrieb. Das ist verdienstvoll. Als der Roboterhersteller Kuka von Chinesen übernommen werden sollte, geriet sein Vorgänger Sigmar Gabriel in Panik. Er fand aber keinen Weg, um das zu verhindern. Nun unterliegt auch ein Hochtechnologie-Unternehmen den Regeln der Marktwirtschaft. Die werden allerdings in Frage gestellt, wenn China ins Spiel kommt. Denn das Reich der Mitte ist weder eine richtige Marktwirtschaft noch eine Demokratie, und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Dafür will das Land um jeden Preis die führende Wirtschaftsnation der Welt werden. Das dürfen Deutschland und sein Wirtschaftsminister nicht so einfach akzeptieren.

Industriepolitik ist immer ein Drahtseilakt. Das macht jede Zeile von Altmaiers Papier deutlich. Die Unternehmen müssen so viel Freiheit wie möglich haben, der Staat muss sich bei den Eingriffen auf ein Mindestmaß beschränken. Wobei die Frage, was das ist, Sigmar Gabriel sicher anders beantwortet hätte als ein Otto Graf Lambsdorff von der FDP. Wie schwierig es ist, zeigt das Beispiel einer Batteriefabrik für Elektroautos: Altmaier hält sie für eine Schlüsseltechnologie des Verkehrs der Zukunft. Dabei ist längst nicht sicher, ob die Autos von morgen mit Batterie oder mit anderem Antrieb wie mit synthetischen Kraftstoffen fahren.

Ob Altmaiers Weg im Detail richtig ist oder ob er sich zu viele Eingriffsmöglichkeiten offen lässt, muss die weitere Diskussion zeigen. Aber gut, dass er sie losgetreten hat.