Wieder verkommene Wohnungen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwar sind die Missstände in der Ferdinandstraße nicht so eklatant, wie in der Thilestraße. Doch auch in diesem Mietshaus von Vermieter D. leben Bewohner mit schimmeligen Wänden, unfertigen Stufen und offenen Stromkabeln im Flur.

Wenn morgens und abends Studenten und andere Pendler den Ferdinandsberg hoch und runter laufen, kommen sie am Haus vorbei, das ebenfalls Vermieter D. gehört (MOZ berichtete über Missstände in der Thilestraße). Auch hier kann jeder einfach in den Hausflur hereinspazieren, da seit Jahren das kaputte Türschloss nicht repariert wurde, wie eine Mieterin berichtet. Sie wohnt seit 30 Jahren in der Ferdinandstraße und ist, wie die Bewohner in der Thilestraße, ebenfalls nicht gut auf ihren Vermieter zu sprechen. „Er verspricht viel. Ändern tut sich nichts“, berichtet sie über nicht bezahlte Handwerkerrechnungen seinerseits – bis keine Firma mehr ins Haus kommen wollte. Daraufhin bastelte er selbst an Stromkabeln rum. Oder bleibt tatenlos.

Seitdem zieht die Mieterin ihre Reperaturrechnungen einfach von der Miete ab. „Wenn ich in den Urlaub fahre, gebe ich immer Bekannten meinen Schlüssel“ – aus Angst, dass etwas in ihrer Wohnung passiere, auf Grund der Mängel im Haus.

Offene, von der Decke hängende Stromkabel, kaputte Stufen, ein Kühlschrank, der vom Vermieter in den Flur gestellt wurde und in dem nun Maden leben. So gestaltet sich die Wohnsituation im Keller des Hauses. Statt einer Klingel können Besucher nur über Anklopfen auf sich aufmerksam machen. In diesem Keller wohnt seit neun Jahren Sabine Feik (Name geändert). Auf Grund schwerer Krankheiten ist sie Frührentnerin, ihr Sohn kümmert sich um sie. Bereits drei Mal sollen die Stadtwerke bei ihr den Strom abgestellt haben, weil der Vermieter die Rechnungen nicht bezahlte. Sabine Feik benötigt ein Sauerstoffgerät. „Als die Stadtwerke das mitbekamen, hatten wir wieder Strom“, sagt Feik. Sie wolle unbedingt „hier weg“. Kurz vor dem Brand in der Thilestraße habe ihr D. eine Zweiraumwohnung dort gezeigt. Feik lehnte ab, denn sie vermutete Schimmel hinter der frisch gestrichenen Wand.

Bezüglich der Missstände in der Thilestraße teilte die städtische Pressestelle mit, dass kein Eingreifen einer Behörde notwendig gewesen sei. Das Gesundheitsamt werde „nur in beratender und aufklärender Funktion tätig“. Bei der Kloake, die 2017 im Keller vor sich hin stank, sei „kein direkter Zusammenhang der geschilderten gesundheitlichen Beschwerden der Mieterin mit den vorhandenen Missständen im Kellerbereich“ zu erkennen gewesen. Ein ärztliches Attest der Mieterin über ihre Kopfschmerzen und die Übelkeit lag dem Amt nicht vor.

Ebenso habe die Bauaufsichtsbehörde ihren „gesetzlichen Kontrollauftrag erfüllt“. Die geschilderten Mängel seien alle behoben worden. Außerdem sei die Behörde gesetzlich nur befugt einzuschreiten, wenn es zur „Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben oder Gesundheit erforderlich ist“. Dies meine, dass Gefahr drohe, sie also noch nicht eingetreten sei, so Thomas Köhler, Rechtsanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Alles, was die Wohnqualität beeinträchtige sei erstmal privat mit dem Vermieter zu regeln. Wenn dieser die Mängel daraufhin nicht beseitige, könne die Miete gemindert werden. Wenn dann nichts passiere, ist eine Anzeige der letzte Schritt.