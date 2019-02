Mannschaften in der Landesklasse rüsten auf

MOZ

Oberhavel Gut drei Wochen vor dem Ende der Fußball-Winterpause reiben sich die Barnimer Mannschaften der Fußball-Landesklasse verwundert die Augen, wie sich die Konkurrenz aus Oberhavel für die Rückrunde verstärkt. So kann sich der BSC Fortuna Glienicke über drei weitere Neuzugänge freuen. Nassim Shaheen, Schikib Akbar und Gino Wrembel werden in der Rückrunde für den Vizemeister der Landesklasse Nord auflaufen. Dabei folgen Shaheen und Akbar ihrem bisherigen Trainer „Coco“ Shaheen, der vor wenigen Wochen vom Kreisligisten SV Glienicke zum Ortsrivalen gewechselt war. Mit ihm hatten schon Joel Ferreira und Mehmet Kasim diesen Weg eingeschlagen. Ein Mann für die Defensive ist auch Gino Wrembel. Er spielte in der Hinrunde bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Mahlsdorf. Der 29-Jährige verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, spielte auch schon in der Berlinliga.

Auch der Glienicker Ligakontrahent SV Altlüdersdorf II rüstet weiter auf. Nachdem Teklu Filmon Kifle reaktiviert sowie der Brasilianer Guigo und Marius Wutschick (Schmölln) verpflichtet wurden, kommt nun Wallacy Ribeiro Da Hora. Dieser spielte zuletzt beim 1. FC Schöneberg in der Landesliga (sieben Spiele, kein Tor). Der Offensivmann kam zuvor zu vereinzelten Einsätze bei Club Italia, Berlin United und Union Südost. Im Sonntagstest gegen den SV Waren lief er bereits für die Lila-Weißen auf. Ein Tor blieb dem Brasilianer beim 2:1-Sieg allerdings verwehrt.

Der FSV Forst Borgsdorf hat sich die Dienste von Torwart Martin Nerlich gesichert. Im Testspiel gegen Eintracht Alt Ruppin stand der Berliner (kommt von Blau-Weiß Friedrichshain aus der Kreisliga) schon bei der Ersten zwischen den Pfosten.