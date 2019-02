HCA-Männer festigen zweiten Platz

Daniel Wieland

Eberswalde (MOZ) Nach dem zuletzt überzeugenden Sieg gegen Bad Freienwalde II stand für die Landesliga-Handballer des HC Angermünde ein anderes Kaliber auf dem Programm. Zum Spitzenspiel der Landesliga Nord trat er beim 1. SV Eberswalde II an und war mit 27:25 erfolgreich.

Von Beginn an war beiden Mannschaften die Bedeutung dieses Spiels anzumerken. Lang ausgespielte Angriffe und gute Deckungsarbeit auf beiden Seiten prägten die Anfangsphase der Partie. Dennoch erwischten die Gäste den besseren Start und lagen nach zehn Minuten mit 4:2 in Front. Danach fanden dann auch die Barnimer besser in die Partie und konnten ihrerseits mit 5:4 in Führung gehen. Dies lag vor allem an den vergebenen Chancen auf HCA-Seite. In dieser Phase scheiterte er allein zweimal vom Siebenmeter-Punkt – ein Manko, welches sich über das gesamte Spiel hinweg ziehen sollte (am Ende wurden sechs Strafwürfe vergeben). Davon jedoch unbeeindruckt, spielten die Uckermärker geduldig weiter und fanden immer wieder die Lücken in der Eberswalder Deckung. Vor allem die agilen Rückraumspieler bereiteten den Gastgebern Probleme. So gelang es dem HCA, sich über die Stationen 7:5, 10:7 und 13:8 sukzessive vom Gegner abzusetzen. In den verbleibenden Minuten trafen beide Mannschaften noch jeweils einmal, sodass beim Stand von 14:9 für den HCA die Seiten gewechselt wurden.

Nach Wiederbeginn bot sich den Zuschauern zunächst ein unverändertes Bild. Die Uckermärker waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und machten es den Hausherren mit guter Abwehrarbeit schwer, einfache Tore zu erzielen. Gut herausgespielte Kombinationen fanden immer wieder den Weg ins Tor. So gelang es den Gästen zu Beginn der zweiten Halbzeit, sich auf 21:13 abzusetzen. Bis zur 52. Minute betrug der Angermünder Vorsprung nie weniger als sechs Tore, was sich in den verbleibenden Minuten jedoch dramatisch ändern sollte.

Bei den HCA-Männern lief nun nichts mehr zusammen. Während sie im Angriff zahlreiche Chancen liegen ließen, offenbarten sie in der Deckung ungewohnte Lücken, was die Eberswalder nun konsequent bestraften. Von Minute zu Minute schmolz der Vorsprung, sodass die Begegnung beim Stand von 23:25 wieder völlig offen war und aus HCA-Sicht sogar noch zu kippen drohte.

Dass es am Ende doch nicht dazu kam, lag vor allem am stark parierenden Torhüter Tobias Scheer. Mit zahlreichen Paraden sicherte er den Sieg seiner Mannschaft. Am Ende gewannen die Angermünder verdient mit 27:25 und festigten den zweiten Tabellenplatz. Am 16. Februar steht das nächste Spitzenspiel im Plan. Die Angermünder empfangen den ungeschlagenen Tabellenführer FK HansaWittstock.