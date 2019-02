Hoffnung für Begegnungsstätte

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wie geht es mit der Begegnungsstätte in der Gerhart-Hauptmann-Straße weiter? Diese Frage stellen sich mit den Hauptnutzern und Mietern von der Volkssolidarität weitere Vereine und Initiativen. Ein Kauf durch die Stadt ist jetzt in greifbare Nähe gerückt.

Es war eine gute Nachricht, die Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos) den Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung überbrachte. In einem Schreiben an die Stadt vom 24. Januar habe die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als Eigentümerin der Liegenschaft nicht nur deren Verkehrswert mitgeteilt, der bei 95 000 Euro liegt. Sie habe auch erklärt, dass gemäß ihrer Richtlinie „zur verbilligten Abgabe von Grundstücken“ eine Verbilligung des Kaufpreises in voller Höhe in Betracht komme, wenn die Volkssolidarität als bisheriger Mieter die Begegnungsstätte mit Flachbau und fast 700 Quadratmetern Grundstück für mindestens zehn Jahre betreibe.

Ein Nutzungskonzept der Volkssolidarität hatte die Stadt im August 2018 an die Bima übergeben und ihr Kaufinteresse bekundet. Durch Stadelers Mitteilung haben sich die Zeichen für die Zukunft des Hauses verbessert, nachdem bis zur Stadtverordnetenversammlung noch nicht klar war, was ein Kauf kosten würde und ob er finanzierbar wäre. Fest stand nur, dass die Bima grundsätzlich ermächtigt ist, das Grundstück ohne Bieterverfahren an die Stadt zum Verkehrswert zu verkaufen, „wenn der Erwerb unmittelbar der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient, zu der die Stadt gesetzlich verpflichtet ist“, wie Stadeler informierte.

Die Linken hatten eine Beschlussvorlage eingebracht, die vorsah, für den Kauf und die Sanierung eine Kostenstelle im Haushalt 2019 einzuplanen, ohne einen konkreten Betrag zu nennen. Das Papier zogen sie nach dem Redebeitrag der Bürgermeisterin zurück. Diese kündigte an, dass über den Kauf die Stadtverordneten entscheiden müssten. Danach könnte die Stadt an die Volkssolidarität weitervermieten, so wie bisher die Bima. Elke Stadeler verwies auf die nach dem Kauf anstehende Sanierung des Gebäudes. Durch Mitarbeiter des Hochbaubereiches der Stadtverwaltung wurde der Aufwand für eine Komplettsanierung der Liegenschaft auf etwa 225 000 Euro eingeschätzt. Davon müssten etwa 50 000 Euro sofort eingesetzt werden, um das Gebäude verkehrssicher zu machen und einen vermietbaren Zustand herzustellen.

Brigitte Conrad, Irene Keller, Sylvia Koca, Gertrud Winzer und Bärbel Gesell zeigten sich am Dienstag erfreut über die neue Entwicklung. Wie immer am Monatsanfang saßen die Vorstände und Mitglieder der Ortsgruppen Stadtmitte und Hegermühle in der Begegnungsstätte zusammen, um den vielfältigen Veranstaltungsplan ihrer Volkssolidarität in dem Haus für die kommenden Wochen abzustimmen. Ob Seniorensport, Spielenachmittag oder Treffen der Literaturfreunde, ob Chorproben der Interessengemeinschaft Singen und Musizieren (IG–SuM), Fahrschulkurse für die Generation 50plus oder Vorträge des Bildungsvereins Urania. „Von Montag bis Donnerstag wird das Haus immer genutzt“, erzählt Irene Keller. Darüber hinaus könne es auch für Privatfeiern gemietet werden. Dass es erhalten bleibt und weiter genutzt werden könne, sei wichtig für die 92 beziehungsweise 25 Mitglieder der Ortsgruppen Stadtmitte und Hegermühle. „Wir hätten keine Ausweichmöglichkeit“, sagt sie. Außerdem würden sich die Anfahrtswege für die im Schnitt weit über 70-jährigen Mitglieder verlängern, die jetzt schon ihre Mühe hätten mit der Finanzierung der Transporte via Kleinbus. „Und fremde Säle zu mieten, wäre teuer“, fügt Brigitte Conrad an.

Bärbel Gesell weist auf die dringend notwendige Sanierung hin. Ihr kleines Büro ist Lager und Archiv zugleich, die Küche, auch der Veranstaltungsraum müssten mal erneuert werden. Eine Sanierung am nötigsten hätten allerdings die Toiletten mitsamt der Abflussrohre im Außenbereich. Weil in Letztere Wurzeln hineingewachsen waren, musste die Damentoilette gerade für eine Woche gesperrt werden. Bärbel Gesell und die anderen Frauen hoffen „auf gute Entscheidungen der Stadtverordneten“. Andernfalls würde vielleicht eine Tradition enden. Seit 1992 ist die Volkssolidarität Mieter der Begegnungsstätte, die derzeit von etwa 300 Besuchern pro Monat genutzt wird.