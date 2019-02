Ladendiebe ertappt

MOZ

Strausberg (MOZ) Eine Bande von Ladendieben hat am Montag gegen Mittag versucht, bei Kaufland im Otto-Grotewohl-Ring Beute zu machen. Nach Polizeiangaben seien die zwei jungen Männer und eine junge Frau gemeinsam in einem Mercedes mit Berliner Kennzeichen unterwegs gewesen. Die 20-jährige Frau war dafür eingeteilt, das Geschäft auszukundschaften, die Männer im Alter von jeweils 26 Jahren stehlen dann hochwertige Ware, zum Beispiel Champagner. Das hatten sie auch in Strausberg vor, wurden aber ertappt. Das Trio war laut Polizei bereits namentlich bekannt und zuvor schon in Eberswalde und Fürstenwalde aktiv. Die drei wurden wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls angezeigt.