Hochdramatisch auf Schwedter Kegel-Bahnen

Clara Neuner

Schwedt (MOZ) Nach einem fast bis zur letzten Kugel spannenden Wettkampf haben die Classic-Kegler des FC Schwedt ihr vorletztes Saison-Heimspiel in der Verbandsliga gegen den SV Frieden Beyern mit 5:3 Punkten und 3075:3058 Kegeln für sich entschieden und damit endgültig den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht.

Kurz vor dem Startdurchgang hatte der Gastgeber eine Hiobsbotschaft zu verkraften: Der zuletzt in den Wettkämpfen stabilste Oderstädter, Steffen Schiller, war (was ein letzter Test ergab) wegen muskulärer Probleme nicht einsetzbar. Sein Vater Thomas Schiller, am Vormittag bereits in der Kreisliga im Einsatz, sprang als Ersatz ein und war mit 467 Kegeln sogar etwas besser als wenige Stunden zuvor. Gegen Beyerns Michael Gretzschmann war er damit aber chancenlos, verlor nicht nur alle vier Bahnduelle, sondern büßte für das FCS-Team 49 Kegel ein. Da auch Frank Pachmann diesmal gegen Thomas Will nicht gut zurecht kam (1,5:2:5/512:522), hatten die Oderstädter einen 0:2-Rückstand bei einem 59-Kegel-Minus zu verbuchen.

Schwedts Mitteldurchgang war gefordert. Jörg Matthies, der gegen den zweitbesten Gäste-Kegler der Saison, Swen Thron, anzutreten hatte (auch der SV Frieden musste mit Dennis Winzer auf seinen zuletzt besten Akteur verzichten), erwischte mit 135:120 einen guten Start und konnte sich letztlich überraschend deutlich mit 3:1/533:490 durchsetzen. Parallel tat sich Marcel Leverenz gegen Philipp Lemke sehr schwer, lag nach zwei Bahnen beim 1:1 mit 6 Kegeln zurück und gewann die dritte mit 120:117. Mindestens ein Remis auf der Schlussbahn war für einen weiteren Mannschaftspunkt nötig – aber der Oderstädter entledigte sich seiner Aufgabe souverän und lag am Ende mit 18 Zählern vorn. Insgesamt bedeutete dies bei 2:2-Teampunkten vor dem Schlussdurchgang einen super engen Kegelstand von 2032:2030 zugunsten des Gastgebers.

Die Spannung entwickelte sich zur Dramatik: Nach drei gespielten Bahnen führte Peter Merker gegen Frank Beier mit 3:0, während Thomas Schulz beim 0:3 gegen Niels Müller bereits als Verlierer des direkten Duells feststand. Jede Seite hatte damit drei direkte Vergleiche gewonnen.

Also ging es bei den letzten jeweils 30 Kugeln pro Spieler nur noch um die Gesamt-Kegelzahl – das bessere Team bekommt dafür in der Endabrechnung zwei Punkte. Und hier führte der Gast zu diesem Zeitpunkt mit elf Zählern. Schulz zog auch im vierten Bahnduell gegen Müller den Kürzeren (122:125). Das Minus betrug somit 14 Kegel. So wurde Merker letztlich als bester Schwedter auch zum Matchwinner: Sein 146:115 gegen Beier bescherte dem Gastgeber ein 3075:3058 und damit insgesamt den hauchdünnen 5:3-Erfolg.

Am Ende eines ziemlich verrückten viertletzten Liga-Spieltages konnten die Schwedter den vorzeitigen Klassenerhalt verbuchen und haben als Fünfter jetzt sogar nur einen Punkt Rückstand zum zweitplatzierten Berliner Team SKV Kleeblatt II.