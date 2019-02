Hinten sicher, vorn effektiv

Christian Untermann

Neubrandenburg (MOZ) Die Handball-Männer des MTV Altlandsberg starten mit einem Sieg ins Kalenderjahr 2019. Mit dem 27:25 gegen Fortuna Neubrandenburg gelang ihnen gleichzeitig die Revanche für den Punktverlust in der Hinrunde der Oberliga Ostsee-Spree.

Die Männer um Kapitän Arian Thümmler, Dominic Witkowski war privat verhindert, reisten mit optimistischen Gefühlen nach Neubrandenburg. Gut und sehr akribisch vorbereitet und von Trainer Tilo Leibrich auf den Punkt eingestellt, waren sich die Altlandsberger sicher, dass man gerüstet sei, um die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Neben Witkowski fehlten auch Dominique Henschel und Toni Schäl. Leibrich konnte also nicht ganz aus dem Vollen schöpfen.

Das Spiel begann denkbar günstig für den MTV. Nach zwei Minuten lag der Gast aus Märkisch-Oderland vorn. Nach dem 1:0 durch Christian Untermann, der sicherlich seinen besten Auftritt in dieser Saison im MTV-Dress ablieferte, legte Fabian Plaul nach.

Doch auch die Neubrandenburger starteten gut ins Spiel und erwischten nach dem Ausgleich zum 3:3 ihre wohl beste Phase der Partie. Sie konnten nach knapp acht Minuten bis auf 6:3 davonziehen. Von diesem Drei-Tore-Rückstand ließen sich die Männer von Coach Tilo Leibrich jedoch nicht beirren und konnten beim 6:6 wieder ausgleichen. Die Neubrandenburger gingen dann noch einmal mit 7:6 in Führung, doch dies sollte ihre letzte im gesamten Spiel sein. Jedoch konnten sie immer, vor allem durch ihren Spielmacher Sewery Gryszka, auf Schlagdistanz bleiben, so dass es zur Pause 15:13 aus Sicht des MTV stand.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein wahrer Kampf – um sprichwörtlich jeden Zentimeter. Die durch das Trainerteam umfunktionierte Abwehr des MTV ackerte und wusste über die gesamten 60 Minuten zu gefallen. Emanuel Frimpong, in der ersten Halbzeit für Philipp Pohl ins Tor eingewechselt, vereitelte sehenswert die ein oder andere große Chance der Gastgeber, und auch die teilweise schwankende Linie der Schiedsrichter konnte den MTV nicht davon abbringen, sich klar an seine vorgegebene Linie zu halten. Jeder beim MTV hatte das Gefühl, dass der Sieg zu keiner Sekunde gefährdet war, doch auf mehr als zwei Tore konnte man sich nicht absetzen.

Zweieinhalb Minuten vor dem Ende gelang den Neubrandenburgern, in Verbindung mit einer Zeitstrafe für Florian Riegler, der viel umjubelte Ausgleich zum 25:25. Doch auch in Unterzahl behielten die Männer um Abwehrchef Philip Höhna die Nerven und so konnte Christian Untermann aus dem Rückraum das 26:25 erzielen.

Der MTV verteidigte nochmals bärenstark und hatte nun alles in der eigenen Hand. Und wenn eine Szene für die Abgeklärtheit in dieser engen Phase sprach, dann war es der letzte Angriff des MTV. Mit stoischer Ruhe bauten die Rückraumakteure Riegler, Höhna und Untermann das Spiel auf und räumten über Ridha Trabelsi ab, der mit einem genialen Seitenwechsel Phillip Gohl in Szene setzte. Er konnte Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Treffer zum 27:25-Endstand erzielen.

Eine wahrlich geschlossene Mannschaftsleistung brachte dem MTV, der bis dahin bis auf das Spiel in Bad Doberan nichts Zählbares aus dem Norden mitbringen konnte, zwei wichtige Auswärtspunkte. Diese Leistung macht Lust auf mehr. Doch wie es der Spielplan so will, steht mal wieder ein spielfreies Wochenende vor der Tür. Es bleibt zunächst also nochmals Zeit, um Kraft zu tanken und sich auf den nächsten Gegner, den LHC Cottbus, vorzubereiten.

Die Cottbuser scheinen endlich dabei zu sein, die großen Missverständnisse im Club zu beseitigen und konnten direkt unter dem neuen Trainerteam um Ex-Spieler Marcus Meier einen wichtigen Erfolg gegen Ludwigsfelde feiern. Es verspricht also, wie immer, wenn diese beiden Clubs aufeinander treffen, ein spannendes Spiel zu werden. Die Partie wird am 16. Februar ab 17 Uhr in der Altlandsberger Erlengrund-Halle ausgetragen.