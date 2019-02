Baders Birnen im Fontanejahr

René Wernitz

Havelland (MOZ) Der Fontane - die Birne - das Havelland: In Ribbeck ergibt das ab 1. Mai eine Einheit, wenn im Schloss ein Fontane-Museum eröffnet wird. Es ist ein Jubiläumsjahr, mit „Fontane.200“ überschrieben. Der havelländische Landrat rührte dafür während seines Neujahrsempfangs im Januar die Werbetrommel. Da schon seit Oktober 2014 nicht mehr auf dieser Welt, konnte Werner Bader nicht teilnehmen.

Der Gründer des Kulturfördervereins Mark Brandenburg saß dennoch praktisch an allen Tischen. Denn der Landrat spendierte seinen Gästen ein Büchlein, das eins von Baders letzten Projekten darstellte - erschienen 2014. Da über den Edition Rieger genannten Verlag weiter vertrieben, auch durch den weiter bestehenden Kulturförderverein, ist das Büchlein für jedermann erhältlich. Freilich war es zuletzt in Vergessenheit geraten. Liebevoll illustriert durch Aquarelle der Berliner Malerin Silke Thal präsentiert Bader seine Lieblingsrezepte in Sachen Birne - 62 an der Zahl. Und weil es der Erinnerung wert ist, hier ein Satz über den Autor in seinem Buch: „Große Resonanz erfuhr die Initiative Werner Baders, einen Birnengarten in Ribbeck vor dem Schloss derer von Ribbeck, wunderbar durch den Landkreis Havelland restauriert, unter Beteiligung aller Bundesländer einzurichten. Heute betrachten alle Ribbeck-Besucher mit Staunen `ihren´ Baum.“ Solange es die Bäume dort gibt, bleibt der Gerne-Brandenburger auch dort in guter Erinnerung.