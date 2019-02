In Zwischenrunde knapp verloren

Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Die Nachwuchs-Handballerinnen des Frankfurter HC haben das wichtige Spiel der Zwischenrunde in der Jugend-Bundesliga beim TV Aldekerk in Nordrhein-Westfalen mit 26:28 (13:12) verloren. Dabei hatten die Oderstädterinnen zehn Minuten vor dem Ende noch 23:20 in Führung gelegen.

Nach ausgeglichener erster Halbzeit gelang es den Gastgeberinnen zwei Minuten vor der Pause erstmals, sich beim 12:10 auf zwei Tore abzusetzen. Doch die drei erfolgreichsten FHC-Schützen Michelle Strauß, Saskia Nühse und Vanessa Plümer erzielten die Halbzeitführung für die Frankfurterinnen.

Im zweiten Abschnitt legte abermals Aldekerk auf 19:17 vor (41.), ehe nach dem 20:20 (44.) Michelle Strauß und zweimal Elisa Schmidt zum 23:20 für den FHC trafen (50.). Leider brachten die Gäste den Vorsprung nicht über die Zeit und kassierten nach dem 25:25-Gleichstand (58.) in weniger als 60 Sekunden zwei Gegentreffer zur vorentscheidenden Führung der Hausherren. Beste Werferinnen bei den Oderstädterinnen waren Vanessa Plümer (9/5) sowie Saskia Nühse, die sechs Mal traf.

Um noch aus eigener Kraft das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft zu erreichen, benötigen die Frankfurterinnen im abschließenden Spiel am 24. Februar bei Borussia Dortmund einen Sieg. Anderenfalls müsste das Team von Trainer Pawel Kaniowski auf Schützenhilfe der SG Rödertal/Radeberg hoffen. Nur bei einem Erfolg der Sachsen über den TV Aldekerk mit weniger als sechs Treffern Differenz bestünde für die A-Jugend des FHC dann die Chance zum Weiterkommen.