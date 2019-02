Wie Phönix aus der Asche

Thomas Sabin (MOZ)

Frankfurt (Oder) Dem 1. FC Lokomotive Frankfurt rannten vor einigen Jahren die Mitglieder davon. Dem Fußballverein drohte das Aus. Doch der Club stemmte sich dagegen und beschloss, seinen schwarzen Aschenplatz, auf dem keiner spielen wollte, in einen Rasenplatz zu verwandeln – ein Kraftakt, der die Wende brachte.

Der Atem wird sichtbar, so kalt ist es. Der Rasen ist feucht, die Bälle rollen mit einem Irokesen aus Wassertropfen über den Rasen. Es herrscht bescheidenes Trainingswetter. Dennoch sind gut 25 Leute gekommen. „Die Trainingsbeteiligung ist großartig. Kaum ein Verein in der Region hat solche Bedingungen“, sagt Rolf Offermann, eingemummelt und auf seinen Platz blickend. Der Vorsitzende des 1. FC Lokomotive weiß auch: Es hätte alles anders kommen können.

Wo jetzt Rasen ist, war früher ein Fußballplatz, schwarz wie Pech, übersät mit dunklem Staub und scharfkantigen Kieselsteinen. Der Platz des 1. FC Lokomotive war keiner, auf dem man gerne Fußball spielte. Die Spieler sehnten sich nach Plätzen, die sie aus dem Fernsehen kannten. Sie sehnten sich nach saftigem Grün. Das konnte der Lok-Platz, der eingerahmt von alten Baracken der Bahn, einer Tankstelle und einem Supermarkt liegt, nicht leisten. Schon bald schrumpfte die Mitgliederzahl und der Verein kämpfte ums Überleben.

In Brandenburg machten in den vergangenen zehn Jahren 48 Fußballvereine dicht – dem stehen im selben Zeitraum 58 Neuanmeldungen gegenüber. In der Spielzeit 2017/18 verschwanden fünf Vereine, in der laufenden Saison sind es bisher drei. Die Gründe dafür sind oft Finanzprobleme oder Mitgliederschwund. Dass der 1. FC Lok nicht die 49. Abmeldung wurde, ist dem Engagement der letzten Vereinsmitglieder zu verdanken.

„Ein Kollege schleppte mich vor vielen Jahren zum Eisenbahner Sportverein“, sagt Offermann, der seine rheinländischen Wurzeln nicht verbergen kann. Als er vor 23 Jahren aus beruflichen Gründen nach Brandenburg kam, hätte er nie gedacht, dass er in der Oderstadt eine neue Heimat finde und einen Verein, für den er sich fortan engagieren würde. Seit 22 Jahren ist er nun bei Lok. Er hat den Umbruch des Clubs miterlebt und für seine Rettung gekämpft.

„Lok wurde 2007 gegründet“, erklärt Offermann. „Bis zu jener Ausgründung existierten wir als Abteilung Fußball der Eisenbahner, dem ESV“, ein Verein, dessen Tradition bis ins Jahr 1948 zurückreicht. „Damals sind einige Mitglieder auf mich zugekommen und haben mich gebeten, zu prüfen, ob wir nicht ein eigenständiger Verein sein könnten.“ Rückblickend sei das der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen. Die größte Hürde jedoch war der Platz, der bis 2005 noch pechschwarz war.

Die Eisenbahner kippten zu ihrer Zeit die alte Bahnschlacke aus den Loks auf die Kiesgrube, die noch heute der Untergrund des Platzes ist. „Das haben die hier alles entsorgt, es platt gemacht, Linien gezogen und daraus dann einen Sportplatz gemacht. Sehr innovativ“, sagt Offermann und lacht. Es folgte die erste große Sanierung. „Wir haben auf den schwarzen Schotter vier Millimeter feinkörnigen roten Schotter geschüttet.“ Eine kostengünstige Variante.

Doch der rote Schotter konnte die Mitglieder bei Lok nicht halten. „Irgendwann blieb nur noch eine Jugendmannschaft übrig. Mit der Zeit dümpelte plötzlich alles nur noch so vor sich hin. Die schlechte Phase im Verein hielt fünf bis sechs Jahre an“, erinnert sich Offermann. Das Schwarz verjagte die Ersten, das Rot konnte daran nichts ändern. Doch dann fasste sich der Verein ein Herz.

„2013 nahmen die Pläne für einen eigenen Rasenplatz Gestalt an“, erklärt der Vorsitzende. Die Mannschaften waren bis dahin schon stark zusammengeschrumpft. „Es war höchste Zeit, diesen Kraftakt – und das war es allemal – anzugehen, sonst hätten wir langsam aber sicher schließen können.“

Im August 2015 begann der Bau. Die Gärtnerei und Baumschule Irrling aus Frankfurt bekam den Auftrag. Die rote Erde, die über die schwarze Asche gekippt wurde, kam wieder runter. Muttererde wurde aufgeschüttet. Darauf kam Begrünungserde, dann die Rasensaat. Nachdem der Platz besät war, musste er ein Jahr lang ruhen. Seine einzigen Schönheitsfehler heute: ein paar löchrige Stellen. Der Sommer 2017 war zu heiß und vernichtete einen großen Teil der Samen.

„Wir als Verein haben ungefähr 330 Arbeitsstunden auf diesem Platz geleistet und kräftig mitgeschippt“, sagt Henry Küste, Vize-Vorsitzender des Clubs, im Vereinsheim, das 1973 an das rund 70 Jahre alte Haupthaus angebaut wurde. Er zeigt die Ahnentafel: Zahlreiche schwarz-weiß Fotografien der ESV-Teams und Farbfotos der Lok-Teams hängen an der Wand. Gleich nebenan ist die Küche und ein Zapfhahn. Hier kommen die Mitglieder zusammen.

„In die Gebäude wurde immer wieder Geld reingesteckt. Es wurde renoviert und saniert“, sagt Küste. Mit Eigeninitiative, Schweiß und Zusammenhalt habe sich der Club stets über Wasser gehalten. „Hier packt jeder mit an. Wir haben für den Platz Spenden gesammelt und die Mitglieder haben Geld gegeben. Dieser Platz ist zum Großteil ihnen und der Gartenbau-Firma zu verdanken, die uns ein tolles Angebot gemacht hat“, sagt Küste fast etwas sentimental. Die Talsohle des Clubs verschwand mit dem Rasenplatz. Während der Verein 2014 mickrige 25 Mitglieder zählte, sind es heute etwa 120 und Lok ist einer der größten Sportvereine der Stadt.

Seit der Saison 2016/17 ist der FC auch wieder voll im Spielbetrieb. Ein neuer Trainer kam: Alexander Mikulin. „Ein absoluter Glücksgriff“, sagt Offermann, der den großen Zulauf an Spielern auch ihm zuschreibt. Mikulin bringe jenen frischen Wind mit, den der Verein braucht. „Mit dem Rasen und ihm als Trainer ist genau die Aufbruchstimmung gekommen, die uns einst verlorenging.“ Der Jung-Coach führte den neu auferstandenen 1. FC Lokomotive Frankfurt gleich im ersten Jahr zur Meisterschaft in der Kreisklasse. Eine Liga höher in der Süd-Staffel hat man wieder Chancen auf den Aufstieg. „Miku“, wie der Coach genannt wird, „hat einen weiteren, wichtigen Impuls in den Verein gebracht“, so Offermann, der den Verein jetzt weiter entwickeln möchte.

Am Platz und Drumherum gebe es noch viel zu tun. Auch in der Jugendarbeit kommt der Club voran. Offermann selbst trainiert eine Mannschaft. „Jetzt, wo der Platz gemacht ist, müssen wir uns wieder mehr um das Gebäude kümmern. Wir müssen vor allem energetisch was machen“, sagt der Fußball-Visionär und Vorsitzende eines Vereins, der mit Zusammenhalt und Mut wieder auferstanden ist.