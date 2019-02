Noch viel Luft nach oben

Julian Stegemann

Zepernick Das war kein Start nach Maß. Im ersten Vorbereitungsspiel des Jahres musste sich Fußball-Kreisoberligist Einheit Zepernick dem JFC Berlin, Kreisligist C Staffel 2, mit 2:3 geschlagen geben. Zepernicks Trainer Andreas Renner nahm den Tabellendritten nach der Niederlage in die Pflicht.

Dabei begann das Freundschaftsspiel, das größtenteils im dichten Schneetreiben stattfand, sehr ausgeglichen. Die Zepernicker versuchten auf dem eigenen Kunstrasenplatz den Gegner früh unter Druck zu setzen. Rückkehrer Philip Opitz, kam zurück von Brandenburgligist Einheit Bernau, tauchte in der 11. Spielminute am Strafraumrand auf und zog einfach mal ab. Das Leder raste dicht am Kasten der Berliner vorbei. Bei beiden Teams schlichen sich zunehmend kleine Fehler ein. Der Kreisligist aus der Hauptstadt kam wenig später zu seiner ersten Torgelegenheit. Nach einem Freistoß ergaben sich große Räume für die Gäste. Kenan Cerimovic war von so viel Platz vollkommen überrascht und ließ eine gute Chance liegen. Noch sollte die Kugeln nicht im Netz zappeln. Auch die Gastgeber kamen in der 29. Minute nicht zum Führungstreffer. Bruno Koster und Lucio Geral kombinierten sich mit einem zweifachen Doppelpass vor das gegnerische Tor. Keiner der beiden fand jedoch den richtigen Zeitpunkt für einen Schuss, sodass es beim 0:0 blieb. Bis kurz vor der Pause nahmen beide Klubs ein wenig Tempo heraus und versuchten, hinten sicher zu stehen. Allerdings hatten die Zepernicker noch ihre Geheimwaffe Patrick Kain auf dem Feld. Der Torjäger lief sich frei und bekam den Ball im richtigen Moment zugespielt. Eiskalt schob der Panketaler zum 1:0 ein (42.).

Der JFC präsentierte sich im zweiten Durchgang jedoch überhaupt nicht geschockt vom späten Gegentreffer. Im Gegenteil, die Berliner starteten perfekt. Erik Langner markierte nach nur wenigen Sekunden den Ausgleichstreffer (46.). Die Hausherren hatten große Probleme wieder in das Spiel zu kommen und fingen sich wenige Minuten später direkt das nächste Gegentor zum 1:2. Bis zur Schlussphase kämpften die Zepernicker. Nach einem geblockten Freistoß kam dann plötzlich Bruno Koster an den Ball und schob sicher zum Ausgleich ein (83.). Doch auch nach diesem Treffer ließ die Heimelf wieder nach. Nur zwei Minuten später war es Kenan Cerimovic, der einen Fehler der Verteidigung bitter bestrafte (85.).

Es blieb bei der 2:3-Niederlage, die vor allem bei Zepernicks Andreas Renner für klare Worte sorgte. „Man lebt immer noch im Kopf von dem, was man in der Hinrunde geschafft hat. Es ist noch viel Luft nach oben.“