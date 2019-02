VfB Steinhöfel feiert gelungene Premiere

Roland Hanke

Steinhöfel (MOZ, Tino Völzmann) Der VfB Steinhöfel hat mit den ersten drei Fußball-Hallenturnieren in der Vereinsgeschichte eine gelungene Premiere gefeiert. Dabei setzten sich die Gastgeber in der Briesener Odervorlandhalle beim Turnier der ersten Mannschaft durch, Kickers Trebus gewann den Hallencup der Zweiten und der Reichenberger SV den VfB-Ladies-Cup.

Zum Auftakt fielen in einem spannenden Turnier der zweiten VfB-Männer 73 Tore. In einem dramatischen Finale setzten sich die Trebuser Kickers mit 6:4 nach Neunmeterschießen gegen den MSV Rüdersdorf durch. Die Pokale für den besten Spieler und besten Torschützen gingen an den Rüdersdorfer Christopher Manz, der sich jeweils im Ausschießen vom Neunmeterpunkt die Ehrungen sicherte und sich dabei einmal sogar gegen zwei Kontrahenten durchsetzte. Bester Torhüter war Florian Schlachte (VfB Steinhöfel II).

Beim Turnier des gastgebenden Kreisoberligisten spielten zehn Teams aus der Region. Hier gewann der Gastgeber das Endspiel mit 3:0 gegen Preußen Bad Saarow II. Platz 3 ging an Borussia Fürstenwalde. Marek Noack (Bester Torhüter) und Alec Buder (Bester Spieler/beide Bad Saarow II) sowie Nicky Wutzig (SV Gorgast/Manschnow), mit sechs Treffern bester Torschütze, holten sich die Einzelehrungen ab.

Den Abschluss bildete das Turnier der VfB-Fußball-Frauen. Im Finale setzte sich Hallenkreismeister Reichenberger SV mit 3:2 gegen das Überraschungsteam von Blau-Weiss Markendorf durch. Der Turniersieger stellte mit Sandra Weihmann auch die beste Torschützin. Markendorfs Christin Hoffmann wurde als Beste Torhüterin und Nicole Schlender von Victoria Seelow als Beste Spielerin ausgezeichnet. Die Gastgeberinnen gewannen das Spiel um Platz 7 mit 3:0 gegen den SV Woltersdorf.

Tino Völzmann, Vereinsvorsitzender des VfB Steinhöfel, sprach von durchweg fairen Turnieren, die ohne Verletzungen über die Bühne gingen. „Großer Dank geht natürlich auch an die vielen ehrenamtlichen VfB-Helfer, die diese Dreifach-Premiere zu einem großen Erfolg gemacht haben, und an das Dentallabor Ralf Müller als Sponsor aller drei Turniere.“