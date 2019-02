Kämpferisch mit Glühwein und Stullen

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Linke hat am Dienstagnachmittag am Rewe-Parkplatz seinen 18. Alternativen Neujahrsempfang veranstaltet. Auch wenn die meisten Bürger lieber einkaufen gingen, zeigten sich etliche Parteifreunde und Gemeindevertreter bei Feuer, Glühwein und Stullen hinsichtlich der Wahlen kämpferisch. „Das Jahr wird ereignisreich“, kündigte der Fraktionsvorsitzende der Linken Mario Eska an. Aktuell feile man schon am Programm. Bürgernäher müsse die Politik wieder werden. Einsetzen werde man sich weiterhin für den Flugplatz in Neuhardenberg und den Radwegbau nach Altfriedland. Auch Bettina Fortunato, Mitglied im Kreis- und Landtag, kam ebenfalls zum Empfang nach Neuhardenberg. Sie äußerte für 2019 klare Ziele: „Die Linke wird überall stärkste Kraft im Kreis. Wir müssen dafür ordentlich Gesicht zeigen, zusammenstehen im Land, in der Kommune und im Kreis.“(co)