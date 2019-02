Eiertanz am Werbellinsee

Abgestrichen: Per Hand wird dafür gesorgt, dass die Eier des Maränenweibchens in der Schüssel landen. © Foto: Volker Wolf

Marco Marschall

Joachimsthal Der Stechlin und der Werbellinsee sind die Gewässer mit dem bedeutendsten Maränenbestand in Brandenburg. Doch die Zahl der begehrten Speisefische unterliegt starken Schwankungen. Fischer Volker Wolf sorgt deshalb selbst für Nachwuchs.

Die nur Stecknadelkopf großen Eier in den sogenannten Zugergläsern sind in ständiger Bewegung. Die durchsichtigen Zylinder werden von unten nach oben vom Wasser durchströmt, sodass die winzigen Kügelchen tanzen. Die stetige Bewegung sorgt dafür, dass sie mit Sauerstoff versorgt werden und nicht aneinander kleben bleiben. Es handelt sich um Maränen, die in zwei bis drei Jahren im Räucherofen von Fischer Wolf landen könnten.

Realistisch betrachtet, erwartet dieses Schicksal allerdings nur die wenigsten von ihnen. Fünf bis sechs Millionen Fischlarven will Volker Wolf zum Schlüpfen bringen und voraussichtlich Ende März im Werbellinsee aussetzen. „Nur ein Prozent wird man später vielleicht wieder fangen können“, schätzt er. Fressfeinde wie Barsch und Stichling könnten die Zahl schnell dezimieren. Doch 50 000 Maränen, etwa fünf Tonnen – das wäre keine schlechte Ausbeute. „Unser Rekord waren 20 Tonnen“, berichtet Volker Wolf. Im vergangenen Jahr sei es etwas mehr als eine Tonne gewesen. „Wir waren auch schon mal runter bis auf 150 Kilo“, so der Fischer. Die Zahlen verdeutlichen, welch großen Schwankungen der Bestand der Fischart im Werbellinsee unterliegt. Der kritische Zeitpunkt für die Maräne ist der des Schlüpfens. Geschieht das infolge zu warmer Temperaturen zu früh, finden die jungen Fische noch nicht genug Nahrung und verhungern.

Deshalb steuert der Fischereibetrieb nach. Nicht nur im Sinne des eigenen Profits, sondern auch der Forschung und Arterhaltung. Darum wird die Erbrütung auch vom Land Brandenburg gefördert. Das Institut für Binnenfischerei in Potsdam möchte wissen, ob der Eingriff des Menschen tatsächlich helfen kann. Wie Volker Wolf erklärt, werden die Eier in der nächsten Woche eingefärbt. Der rote Farbstoff reichert sich in den Ohrknöcheln der Tiere an. Nachdem die ausgewachsenen Fische in zwei bis drei Jahren aus dem Wasser geholt werden, lässt sich bei der Betrachtung im Labor schließlich erkennen, ob es sich um die Maränen aus Wolfs Erbrütungsprojekt handelt.

Bereits Mitte Dezember wurden die Elterntiere für die Nachzucht gefangen. Normalerweise werden Maränen früher gefangen. „Im August schmecken sie am besten“, sagt der Fischer. Danach verringert sich der Fettgehalt, weil dann alles in die Ausbildung der Laichprodukte fließt.

Doch genau um diese ging es diesmal. 300 Kilogramm Maränen wurden zu diesem Zweck von Hand abgestrichen. Schon bei der Entnahme aus den Stellnetzen wurden „Mädchen und Jungs“ getrennt, erklärt der Fischer. Später seien zunächst die Weibchen abgestrichen worden, dann die Männchen. „Auf einen Rogner mindestens ein Milchner“, erklärt Fischer Volker Wolf das Verhältnis für den Zuchterfolg – heißt: auf den Rogen eines Weibchens kommt der Samen eines Männchens.

Die Augen haben die winzigen Maränen nun schon aus dem Ei gestreckt – Augenpunktstadium nennt das der Fachmann. Ein Wiedersehen mit den Tieren gibt es frühestens im Sommer 2021. Dann erreichen sie 80 Gramm und werden gefangen.

Im Werbellinsee ist die sogenannte Kleine Maräne beheimatet. Die in Brandenburg sehr seltene Große Maräne kann bis zu 50 cm lang werden und schwimmt nicht durch den mit 54 m tiefsten See des Barnims.