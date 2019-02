Der blutjunge musikalische Großvater

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nur noch selten wird an Musikschulen Fagott unterrichtet. Das aus „Peter und der Wolf“ bekannte Instrument des Großvaters fasziniert jedoch den 16-jährigen Felix Gröger, der in der Angermünder Nebenstelle der Kreismusikschule Uckermark Fagott lernt und es so gut beherrscht, dass er damit als Soloinstrument den 1. Platz bei „Jugend musiziert“ abräumte und zum Landesausscheid delegiert wird, der im März in Eberswalde stattfindet. Nach dem Abi will der Zehntklässler Musik studieren: Fagott.

„Ich liebe den warmen, vollen Klang. Das ist gar nicht so ein altmodisches Großvaterinstrument. Man kann richtig tolle Solosachen damit spielen, auch sehr Frisches und Modernes“, schwärmt Felix Gröger. Das hat er beim Regionalausscheid „Jugend musiziert“ vor Kurzem in Beeskow überzeugend bewiesen und bei dem bundesweit größten Talentewettstreit die Höchstpunktzahl und damit eine Delegierung zur nächsthöheren Runde auf Landesebene erreicht.

Dabei lernt er erst seit drei Jahren Fagott bei Musiklehrer Lutz Wernicke in der Angermünder Nebenstelle der Kreismusikschule Uckermark. Hier hat der Templiner schon in der Grundschule angefangen, Instrumentalunterricht zu nehmen, erst viele Jahre Klavier, dann Saxophon und nun eben Fagott, ein Instrument, das kaum noch jemand lernen will. Zu Unrecht, wie Felix beweist, der wunderschöne Solostücke damit interpretiert. Das Programm für den Wettbewerb haben sich Schüler und Lehrer selbst zusammengestellt, eine klassische Sonate und ein modernes, heiteres Stück „Der alte Brummbär“.

„Felix ist ein außerordentlich fleißiger Schüler, der deshalb in so kurzer Zeit das Fagott schon so exzellent und virtuos spielen kann“, sagt Lehrer Lutz Wernicke von seinem Schüler. Felix, der in Templin wohnt und in Joachimsthal das freie Gymnasium besucht, kommt jede Woche zum Unterricht nach Angermünde und übt nach eigenen Aussagen mindestens zwei Stunden täglich. Bei Wettbewerben wie Jugend musiziert oder beim Malchower Kirchenpreis war er schon oft sehr erfolgreich dabei, ob mit Klavier oder nun eben mit dem Fagott.

Bei so viel musikalischer Leidenschaft steht sein Berufswunsch schon lange fest. Felix will Musik studieren, Fagott. Da ist die Konkurrenz vielleicht zahlenmäßig nicht ganz so mächtig wie im Fach Klavier, hofft Felix. „Wer sich an der Musikhochschule bewerben will, muss ganz harte Auswahlkriterien meistern, weil der Ansturm von Bewerbern aus aller Welt riesig ist. Wer das schaffen will, muss schon ein Diamant sein, der dort nur noch geschliffen wird“, sagt der Leiter der Musikschulnebenstelle Dieter Grenz, der seinem Schützling ganz fest die Daumen drückt. Aber ein paar Jahre wird Felix ja noch an der Musikschule bleiben und zum Diamanten wachsen.