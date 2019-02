„Blomenhaghen“ feiert 750-Jahrfeier

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Eine ganze Ausstellung hat der kleine Ort Blumenhagen über seine Geschichte und Entwicklung zusammengetragen. Allen Grund dafür hat das Dorf mit aktuell 214 Einwohnern. Am 20. April 1269 nach dem römischen Kalender, also vor 750 Jahren, wurde der Ort „Blomenhaghen“ erstmals urkundlich erwähnt, neun Jahre später auch die damalige Burg und die Mühle „Zu den Zweiraden“.

Das 750. Jubiläum des Bestehens des Dorfes, das seit 1992 Schwedter Ortsteil ist, wollen die Einwohner gebührend feiern und leiten ihr Festjahr mit der Ausstellung im Rathaus ein. Hier kann der Besucher den Ort schon einmal kennenzulernen. Der ist ohnehin weltbekannt mit seiner Motocross-Strecke, die schon zu DDR-Zeiten Motorsportfreunde anzog und kürzlich sogar Weltmeisterschaftsläufe erlebte. Blumenhagen ist eines der letzten kleinen Dörfer, die mit Carolas Schlemmeroase noch einen Dorfkonsum haben. Ein wenig hadert der Ortsbeirat noch mit Gemeinde-Container, einst als Provisorium gedacht und günstig von der Sparkasse bekommen. Mittlerweile haben alle anderen Orte Gemeindehäuser und ein solches wünscht sich auch Blumenhagen.

In der Ausstellung zu sehen sind Luftbildaufnahmen von Blumenhagen und Umgebung, historische und aktuelle Fotos, man erfährt die Geschichte des Kegelspielers von der Neuen Mühle, der Tradition des Taubenabwerfens zum Kinderfest, die bis 1889 zurückreicht. Erinnert wird an den geschlossenen Gasthof Hahn, an das alte Schulzen-Amt, die Einquartierung jugoslawischer Kriegsgefangener und die Städtepartnerschaft seit 1990 mit Blumenhagen im Niedersächsischen.

Seit dieser Woche ist die Schau im Schwedter Rathaus zu sehen und gleich auf der ersten Ausstellungstafel erfährt man, was Blumenhagen alles geplant hat anlässlich des Jubiläums. „Das eigentliche Fest feiern wir am 15. Juni, da laden wir zum Festumzug, zu einem Konzert mit Heidi Rades und zu bunten Treiben auf unserem Festplatz im Wald ein“, verrät Marianne Wendt. Am 15. Juni folgt ein Frühshoppen fürs Dorf,

Martina Heese vom Festkomitee erzählt, dass zirka 20 Festbilder für den Umzug vorbereitet werden und das halbe Dorf mitmacht. „Wir haben unsere Partnergemeinde Blumenhagen und die Partnerfeuerwehr aus Ognica eingeladen, Nachbarorte beteiligen sich am Umzug und wir hoffen, dass viele Gäste zum Feiern kommen“, sagt Martina Heese.

Bis zum Fest im Juni gibt es mehrere Veranstaltungen, die darauf vorbereiten. Im April ist ein gemütlicher Nachmittag mit Diashow und Fotoausstellung geplant, im Mai wird die Ortschronik vorgestellt, im Juni gibt es außerdem ein Kinderfest und eine Festsitzung im Ort.