Auf die andere Kugel gekommen

Elke Lang

Storkow (MOZ) Der Storkower Bowlingverein Black Pearl feierte am Montag sein zwanzigjähriges Bestehen mit einer großen Bowlingpartie. Der Verein ist aus dem Kegelclub hervorgegangen. Heute gehören auch sechs Kinder dazu.

Die Kugeln krachten auf den Boden, rollten auf ihre Bahn, und wenn alle zehn Pins fielen, gab es hinter den Spielern, wo die anderen Vereinsmitglieder in gemütlicher Runde an Tischen saßen, Applaus für den Strike. Bowlen heißt hier verharmlosend „Ball werden“.

Manche der aktuell 30 Storkower Bowler im Alter von sieben bis 79 Jahren – die meisten männlich – betreiben ihren Sport, um fit zu bleiben, Spaß zu haben und der Geselligkeit wegen. So ist es bei den Ältesten, dem Ehepaar Inge und Manfred Kraft sowie Ursel Wiesner.

Auch Monika Dreier, die seit der Gründung die Vorsitzende ist, gehört nicht zu den Teilnehmern an regionalen Wettkämpfen oder gar den deutschen Meisterschaften wie die Erfolgreichsten, Jörg und Sabine Kulske, die als Senioren zwei- beziehungsweise dreimal an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen haben und in diesem Jahr wieder in Hamburg als Aktive dabei sein werden.

Er war schon dreimal Vize-Landesmeister Brandenburg, sie zweimal Landesmeister und in diesem Jahr Vize-Landesmeister. „Die beiden sind schon sehr leidenschaftliche Spieler“ nickt Monika Dreier anerkennend. „Ja, wir haben 2003 angefangen, und es ist bei uns zur Leidenschaft geworden“, bestätigt Sabine Kulske.

Seit einem Jahr leben sie in Lehnin, kommen aber weiterhin fast jede Woche nach Storkow, um hier eine bis anderthalb Stunden zu trainieren. „Jedes Wochenende ist bei uns mit Wettkämpfen ausgebucht. Die Kosten tragen wir selbst. Das ist ein teurer Spaß‘“, lacht Jörg Kulske. Ihr Antrieb ist: „Es muss Spaß machen.“ Der Schlüssel zum Erfolg sei die Konzentration auf das Spiel. Die Jüngeren spielen in der Regionalliga. Aktuell gehören Volker Beetz, Annika Lindow, Anke Fendler und Marko Herke dazu.

Der Storkower Bowlingverein ist aus dem hier traditionsreichen Kegelverein hervorgegangen. „Fünfzehn Mitglieder wollten auf das modernere Bowling umstellen und haben einen Verein gegründet“, so die Vorsitzende, die an ihrer Seite Werner Bierbach als Stellvertreter und Manja Rau als Kassenwartin zur Seite hat.

Dazu kommt Volker Beetz als Übungsleiter. Trainingsstätte wurde erst einmal das Kapitol, wo es sechs Bahnen gab. Vor zwölf Jahren kehrten die Bowler wieder in den Kegelpub zurück, ins heutige Black Pearl.

Vor zwei Jahren war der Erhalt der Hausbahn gefährdet, weil neue Betreiber der stadteigenen Immobilie das Gebäude anders nutzen wollten. „Die Stadt hat dafür gesorgt, dass es weitergeht“, ist Monika Dreier dankbar.

Unter den Jubiläumsgästen befand sich Konstanze Gradhand, die Inhaberin vom Edeka-Markt in Storkow. Sie hatte als Geschenk ein Sparschwein mit 400 Euro dabei. „Wir unterstützen in jedem Jahr mit dem Kalenderverkauf einen anderen Storkower Sportverein.“

Zur Zeit gehören sechs Kinder zum Verein. „Auf Jugendarbeit legen wir großen Wert. Wir veranstalten Schnupperbowling für Kinder, und sehr gern kommen Hortgruppen zu uns“, erzählt der Stellvertreter.

Auch außerhalb der Jubiläen wird bei den Black Pearls gefeiert, zum Beispiel Weihnachten im Friedensdorf und Sommerfesten wechselnd in den Gärten der Mitglieder.