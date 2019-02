Krügersdorf wird Austragungsort

Jörg Kühl

Krügersdorf (MOZ) Eine Deutsche Meisterschaft in Krügersdorf? Das ist aufgrund der Leidenschaft möglich, die zwei Bewohner des Orts für ihre exotische Pferdesportart teilen.

Im gestreckten Galopp geht es die 80 Meter lange Pferderennbahn entlang. Etwa nach zwei Dritteln der Strecke befinden sich die Tentpegs im Boden. Das sind Holzpflöcke, mit denen ursprünglich Zelte am Boden befestigt werden. Die werden nun bei hoher Geschwindigkeit mit der Lanzenspitze durchbohrt. Dazu ist eine artistische Beherrschung von Pferd und Reittechnik sowie jede Menge Mut erforderlich. „Tentpegging“ heißt die Sportart. Sie ist in den ehemaligen Common-Wealth-Staaten sehr populär. In Deutschland genießt sie noch Insiderstatus. In Deutschland wird der Sport von der German Tentpegging Union gemanagt. Die wird von Cristian Dietzel in Frankfurt/Main und in Brandenburg, genauer, in Krügersdorf, von Steffen Kukral, vertreten. Um regionale Synergien zu heben, hat Kukral im vorigen Jahr die Oder-Spree Tentpegger ins Leben gerufen. Die Interessengemeinschaft ist seit Januar Mitglied im Reitverein Beeskow.

Der gebürtige Schwabe lebt seit 15 Jahren in dem Beeskower Ortsteil. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Soziologie hat er viele Jahre als Hörfunkjournalist gearbeitet, ehe er seiner wahren Berufung folgte: Der Arbeit mit Menschen und Pferden. „Horsemanship“ nennt sich eines seiner Angebote, das er Pferdehaltern unterbreitet: Kommunikationstraining zwischen Mensch und Pferd, basierend auf Klarheit, Vertrauen und Respekt. Neben Privatleuten zählen auch Firmen zu Steffen Kukrals Kunden. Seit vier Jahren lebt Angela Breme mit Kukral zusammen. Beide verbindet die Leidenschaft, mit Pferden zu leben und zu arbeiten. Die promovierte Biologin reitet seit Kindesbeinen an.

2016 entdeckten beide Tentpegging als Sportart für sich – und sind seitdem in Deutschland, Europa und in vielen anderen Teilen der Welt mit ihrem Sport unterwegs. Auch in arabischen Ländern, wo Tentpegging Tausende von Menschen anzieht. Im vorigen Jahr hat Kukral bei den Deutschen Meisterschaften Platz drei der Einzelwertung Gesamt errungen. In der Mannschafts-Gesamtwertung kam das Team von Kukral (mit Angela Breme und Ute Hermann) auf den zweiten Platz.

In diesem Jahr wollen die Krügersdorfer die Deutsche Meisterschaft auf ihrem weitläufigen Grund und Boden selbst ausrichten. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben, doch mit Hilfe von Sponsoren wollen es Steffen Kukral und Angela Breme schaffen, Beeskow im Pferdesport deutschlandweit und darüber hinaus bekannt zu machen. „Für die Unterstützung in Sachen Kost und Logis benötigen wir noch engagierte Unterstützer, so der Krügersdorfer.

Dazu soll es Mitte Juni bis Ende Juni ein international besetztes Trainingslager der Tentpegger in Krügersdorf geben. Angefragt sind Teilnehmer aus Deutschland, Groß Britannien, Südafrika, Norwegen und der Schweiz. Im Anschluss an das Trainigslager, am 29. und 30. Juni, ist die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft geplant. Am ersten Wettbewerbstag werden die klassischen Tentpegging-Disziplinen (Bodenziele, die mit Lanze und Säbel getroffen werden) durchgeführt: Allein, zu zweit, und, wie beim Römischen Wagenrennen, mit vier galoppierenden Pferden nebeneinander. Am zweiten Tag kommen die „Overhead“-Disziplinen dran: Im vollen Galopp werden mit der über Kopf geführten Lanze kleine Ringe aufgespießt, ein ziemliches Spektakel.

„Wir laden alle Menschen, die sich für Sport mit oder ohne Pferd interessieren, oder die einfach nur das internationale Flair genießen wollen, ein, dabei zu sein“, so Kukral. Galoppsichere Reiter hätten ganzjährig die Gelegenheit, den Sport in Krügersdorf auszuprobieren. Kontakt: Steffen Kukral, Tel. 03366 253750.