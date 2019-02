Bauen mit Ausblick

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nach fast eineinhalb Jahren Personalnotstand geht es im Fachbereich Bauen und Planen der Stadtverwaltung in die Vollen. Mehrere Großprojekte stehen neben vielen kleinen Maßnahmen und dem Abarbeiten von Planungsrückstand auf der Agenda.

Die Fertigstellung des neuen Museums im Haus Uckermark, die neue Aussichtsplattform im Kirchturm Altkünkendorf, der Start der Restaurierung der Burg­ruine Greiffenberg, die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle der Puschkinschule sind einige Großprojekte, die in diesem Jahr in den Kalendern und Arbeitsplänen des Bauamtes der Stadt rot markiert sind. Und das eine oder andere Projekt kann bis zum Jahresende vielleicht schon mit feierlichen Übergaben abgehakt werden.

Die Umbauarbeiten im Haus Uckermark zum neuen Museumsstandort laufen trotz Bauverzug auf Hochtouren, die Eröffnung ist zum Ende des Jahres geplant. Allerdings können die Außenanlagen des Museumsgartens zur Eröffnung noch nicht fertiggestellt werden, schätzen die Fachleute des Bauamtes schon jetzt ein. In die Gestaltung und Planung soll auch die benachbarte freie Schule einbezogen werden, die in diesem Jahr mit der Sanierung des leerstehenden Gebäudeflügels in der Kirchgasse beginnen will.

Doch kaum dass ein Ende für das Haus Uckermark abzusehen ist, wartet nur einen Steinwurf entfernt ein weiterer großer Brocken auf seine Sanierung. Die Stadt hatte das große Eckhaus Brüderstraße 18 gekauft, um es selbst zu sanieren und zu entwickeln, nachdem sich viele Jahre lang kein Investor für dieses Gebäude erwärmen konnte. Hier in bester Altstadtlage soll nun ein multifunktionales Gebäude entstehen, in das zum Beispiel die Stadtverwaltung vom bisherigen Sitz in der Heinrichstraße umziehen könnte. Auch die Bibliothek, das Stadtarchiv und die Uckermärkische Musik- und Kunstschule liebäugeln mit dem Standort. Hier könnte Platz für Vereine, Begegnungen und Veranstaltungen geschaffen werden, wenn der kleine Saal im neuen Museum nicht ausreicht. Die Stadt hegt auch Ankaufswünsche für die Brüderstraße 17. Für den Gesamtkomplex sollen nun die Planungen beginnen und der Bauzustand untersucht werden. Sicherungs- und Beräumungsarbeiten erfolgten bereits 2018.

Weniger öffentlich sichtbar sind kleine Baumaßnahmen, die 2018 abgeschlossen werden konnten. So wurde in der Gustav-Bruhn-Schule ein Flexraum und im Hort Abenteuerland mehrere Räume saniert. Das ehemalige Fitnessstudio Klockow an der Bruhnschule hat die Stadt gekauft und will dort zusätzliche Räume für den Hort ausbauen.

Am Jugendkulturzentrum „Alte Brauerei“ wurde das Dach saniert. In der Reithalle Birkenallee konnten die Asbestzwischendecke abgenommen und der Hallenboden erneuert werden. An der Kita Neukünkendorf wurde die Zaunanlage erneuert, in Greiffenberg der Sanitärbereich im Gemeindearbeiterstützpunkt saniert und an das Feuerwehrgerätehaus in Biesenbrow ein Anbau für das künftige Begegnungszentrum errichtet werden.

2019 sollen die Planungen für ein Begegnungszentrum in Wolletz und für einen Anbau für die Feuerwehr am Dorfgemeinschaftshaus Wilmersdorf begonnen werden.