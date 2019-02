Zusätzliches Geld für den Barnim

Kai-Uwe Krakau

Bernau/Eberswalde Erfolg für die Lokale Aktionsgruppe Barnim (LAG): In der laufenden Förderperiode sind bereits 90 Anträge bewilligt worden. Das Budget von 15,6 Millionen Euro ist fast ausgeschöpft, lediglich 4,3 Millionen Euro stehen noch bereit.

Rund 28 Prozent der Mittel können demnach noch eingesetzt werden – für Torsten Jeran ein guter Wert. „Er zeigt, dass im Barnim viele Anträge gestellt wurden und die Verfahren reibungslos verlaufen sind“, so der Regionalmanager. In anderen brandenburgischen Regionen sehe dies teilweise ganz anders aus. Dort könnten die Lokalen Aktionsgruppen noch über 40, 62 oder sogar 75 Prozent des zugewiesenen Budgets verfügen. Insgesamt wurden den 14 LAG´s rund 285 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zugewiesen.

Dass die Mittel anderswo so schlecht abfließen, könnte wiederum gut für den Barnim sein. Denn Regionalmanager Jeran rechnet damit, dass Mittel umverteilt und dann für Projekte zwischen Oderberg, Wandlitz und Panketal zur Verfügung stehen. Dies könnte sich dann wiederum auf Vorhaben im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs auswirken.

Aber auch von anderer Seite winken zusätzliche Mittel – nämlich aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). Dabei ging es bisher – Brandenburg liegt fern von Ost- und Nordsee – vorrangig um den ländlichen Wegebau. Nun gibt es GAK-Mittel auch für die sogenannte Daseinsvorsorge und touristische Projekte. „Das schafft neue Möglichkeiten für die Kommunen“, so Regionalmanager Jeran. Ein weiterer Vorteil: Bund und Land speisen den Fonds gemeinsam und die Gelder werden jedes Jahr bereitgestellt. 60 Prozent der entstandenen Ausgaben werden dabei vom Bund erstattet.

Die entsprechenden Anträge können die Städte und Gemeinden in diesem Jahr zu zwei Stichtagen stellen. Der erste ist bereits vorbei, der zweite ist der 31. Juli. Die Lokale Aktionsgruppe gibt eine Stellungnahme ab, weist jedoch kein Budget zu. Das bedeutet, das Verfahren gleicht dem berühmten „Windhundrennen“: Wer zuerst den Antrag auf den Weg bringt, kann auch mit Geld rechnen.

Hintergrund: Seit September 2018 können private und öffentliche Vorhaben der Grundversorgung (LEADER-Richtlinie Teil E) aus GAK-Mitteln gefördert werden. Für das Jahr 2019 stehen in Brandenburg insgesamt rund 17 Millionen Euro zur Verfügung. Auch für 2020 und 2021 seien Mittel in ähnlicher Höhe in Planung, heißt es. Die Förderquoten sowie das Förderspektrum bleiben unverändert. Die Gelder können beispielsweise für investive Maßnahmen zur Kinderbetreuung, Pflege und Lebensmittelgrundversorgung eingesetzt werden. Die Vorhaben sollen zudem im Bewilligungsjahr umgesetzt und abgerechnet werden. Die Anträge sind beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) zu stellen.

Nach Angaben von Jeran können Mittel aus dem im vergangenen Dezember beschlossenen Kreisentwicklungsbudget in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro auch als Eigenmittel für GAK- sowie LEADER-Projekte eingesetzt werden. „Im günstigsten Fall werden daraus acht Millionen Euro“, so der Regionalmanager. Die entsprechenden Anträge sind beim kreislichen Strukturentwicklungsamt zu stellen. Die LAG Barnim nimmt eine Bewertung vor und erstellt eine Ranking-Liste.

Von den 17 zum jüngsten Stichtag (29. November 2018) eingereichten Vorhaben erhielten inzwischen zwölf ein positives Votum des LAG-Vorstandes. Für die 7. Bewerbungsrunde stand ein Budget in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Ein Projekt konnte die Förderung aus dem ländlichen Wegebau in Anspruch nehmen und belastet damit nicht das LAG-Budget. Drei weitere Vorhaben nutzen bereits die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

Die Träger der Projekte mit positivem LAG-Votum können noch bis zum 31. Mai ihren Förderungsantrag beim LELF in Prenzlau stellen.