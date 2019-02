Kellerbrände erschüttern Mieter

Tatort Keller: Mieterin Martina Baracskai zeigt im Keller des Wohnblocks in der Barnimer Straße 7 auf die Brandschäden. Die Holztüren sind angekokelt, Leitungen hängen im Wirrwarr von der Decke. Und noch immer riecht es schon an der Haustür stark nach Rauch. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Brandenburgischen Viertel sorgt eine Serie von Kellerbränden an der Barnimer Straße für Angst und Unruhe. Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln. Und die Vermieter versuchen, mit präventiven Maßnahmen ihre Mieter und ihr Eigentum zu schützen.

Zuletzt hat es am 19. Januar in einem Keller an der Barnimer Straße 7 gebrannt. Es gab leichten Sachschaden und keine Verletzten. Davor hatten im gleichen Aufgang am 1. Dezember Flammen gelodert. Nach Auskunft von Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost mit Sitz in Frankfurt (Oder), war es überdies 2017 zu vier und 2018 zu zwei Bränden in der Barnimer Straße 9 bis 11 gekommen. „Wir hatten damals eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, die aber trotz aller Bemühungen keine Ergebnisse erzielen konnte“, sagt die Polizei-Sprecherin. Auch nach den jüngsten Vorfällen habe sich daran leider nichts geändert. „Alle Einwohner der betroffenen Aufgänge wurden zwischenzeitlich aufgesucht oder angeschrieben oder sogar schon als Zeugen vernommen. Doch wir konnten dabei keinerlei Hinweise entgegennehmen, die uns weitergeholfen hätten“, bedauert Bärbel Cotte-Weiß.

„Es ist furchtbar. Vor allem an den Wochenenden finden wir kaum noch Schlaf, weil die unbekannten Täter stets am Sonnabend oder Sonntag zugeschlagen haben und weil wir fürchten, dass erneut etwas passiert“, sagt Martina Baracskai, die mit ihrem Mann zu den Mietern gehört, die im Wohnblock mit der Hausnummer 7 wohnen, seit das Haus 1980 erstbezogen wurde. Viele Jahre lang sei ihr Zuhause ruhig und idyllisch gewesen – mit einem Kiefernwäldchen im Innenhof und einer Nachbarschaft, in der Offenheit und Vertrauen geherrscht habe. Aber Letzeres sei jetzt anders.

Das bestätigt eine weitere Mieterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie berichtet davon, dass ihr Mann seine Nächte an den Wochenenden mittlerweile häufig am Fenster verbringe und den Aufgang im Auge behalte. Alle Bewohner hätten ihre Telefonnummern ausgetauscht, um sich im Falle eines Falles umgehend gegenseitig warnen zu können.

Für Carsten Zinn, im Brandenburgischen Viertel lebender Stadtverordneter des Unabhängigen Wählerbündnisses Eberswalde, steht fest, dass es höchste Zeit sei, den oder die Täter endlich zu schnappen und hinter Schloss und Riegel zu bringen. „Das sollte in der Polizeiinspektion Barnim Chefsache beziehungsweise oberste Maxime sein!“, fordert der Kommunalpolitiker.

Die stadteigene Wohnungsbau- und Hausverwaltungsgesellschaft WHG hat nach Angaben von Doreen Boden, Leiterin der Kundenbetreuung, durch die Kellerbrände in der Barnimer Straße 9 bis 11 Sachschäden hinnehmen müssen, die an der 200 000-Euro-Marke kratzen. „Wir haben in den Kellern die Holz- gegen Metalltüren ausgetauscht und alle Hausflure mit Brandmeldern ausgestattet“, sagt die WHG-Beschäftigte. Aktuell werde überprüft, ob sich eine Videoüberwachung mit dem Mietrecht vereinbaren lassen würde, fügt sie hinzu.

„Wir nehmen die Vorfälle in der Barnimer Straße sehr ernst“, betont auch Claudia Riethbaum, die bei der Wohnungsgenossenschaft 1893 fürs Marketing zuständig ist. Mit der Brandschutzsanierung in den Kellern sei begonnen worden. Zudem habe die Genossenschaft bei der Stadt einen Antrag auf ein Parkverbot gestellt, damit die Feuerwehr im Notfall nicht über Gehwege fahren müsse und durch parkende Autos behindert werde.